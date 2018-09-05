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Передел рынка: рабочие из Беларуси и Азии вытесняют украинских мигрантов с польского рынка труда
На польском рынке труда резко возросло число гастарбайтеров из стран Азии, которые начинают вытеснять мигрантов из Украины.
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Это происходит на фоне рекордно низкой безработицы и ежегодного роста ВВП Польши на 5%, пишет РБК со ссылкой на польскую
Справка FINANCE.TUT.BY. В январе-июне этого года на заработки в Польшу, по данным министерства семьи, труда и соцзащиты этой страны, отправилось 8495 белорусов (годом ранее — 6839 человек), украинцев — 99 519 человек (годом ранее — 117 723 человек), непальцев — 10 304 человек (годом ранее — 7698 человек), молдаван — 2856 человек (годом ранее — 2196 человек). Отметим, что белорусы занимают третью строчку по числу трудовых мигрантов в Польше (первую — украинцы, а вторую — непальцы).
По данным Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, в первом полугодии на заработки в Польшу отправились 1624 белорусов.
Трудовая миграция из стран Азии в Польшу в первой половине 2018 года возросла в разы, при этом резко сократился рост традиционного притока гастарбайтеров из Украины. Об этом свидетельствуют данные министерства семьи, труда и соцзащиты Польши.
По сравнению с 2017 годом сильнее всего возросло число гастарбайтеров из Непала — в шесть раз, в два-три раза увеличился приток иностранных рабочих из Азербайджана, Бангладеш, Китая, Филиппин, Индии, Узбекистана и Вьетнама.
Рост трудовой миграции из Азии происходит, несмотря на то что польские предприниматели могут нанимать граждан Украины, Беларуси, Грузии, Армении и России на упрощенных условиях, пишет РБК. Однако в условиях рекордно низкой безработицы и пятипроцентного роста польской экономики граждане этих стран уже не могут компенсировать недостаток рабочей силы в стране, отмечает издание.
Львиную долю иностранцев, работающих в Польше, составляют украинцы. Однако если в 2017 году прирост числа работников из Украины за первые полгода составил 114% в годовом выражении, то в первом полугодии 2018 года их количество выросло всего на 20%.
Как рассказал изданию Dziennik президент кадрового агентства Personnel Service Кшиштоф Инглот, украинцы все больше предпочитают работать или в «серой» зоне экономики Германии или легально, но в Чехии, Словакии или Венгрии.
«Граждане азиатских стран вытесняют украинцев также потому, что приезжие с берегов Днепра настаивают на росте заработной платы, а сотрудники из Непала этого не делают», — уточнил Инглот.
Президент кадрового агентства EWL Анджей Коркус рассказал, что из Азии в Польшу приезжают электрики, программисты, каменщики, сварщики, швеи, слесари и разнорабочие. «В прошлом году мы нашли несколько десятков рабочих из Непала и Индии. В этом году у нас уже есть несколько сотен желающих работать», — пояснил он. По прогнозу Коркуса, число работников из Азии, занятых в экономике Польши, будет стремительно увеличиваться, так как растет количество работодателей, заинтересованных в их трудоустройстве.
«Нехватка рабочих рук ощущается настолько остро, что правительство ведет переговоры с властями Филиппин. Переговоры связаны с приемом на работу работников из этой страны», — резюмировал Коркус.
Напомним, с начала этого года в Польше изменили правила трудоустройства для иностранцев. Согласно поправкам, заявление о намерении трудоустроить иностранца, которое раньше выдавалось работодателю бесплатно, заменили платным разрешением на сезонные работы (около 7 евро).
Тем временем в Беларуси решили взяться за тех, кто отправляется на заработки в другие страны. Так, проблемой «ощутимой» трудовой миграции обеспокоены в Федерации профсоюзов. В организации убеждены: чтобы сдержать ее, нужно «наравне с ростом зарплаты белорусам предоставлять современные условия переобучения».
14 августа Александр Лукашенко на совещании о выполнении поручений по комплексному развитию Оршанского района обратил внимание на проблему низких зарплат и трудовой миграции.
— Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, — из вашей Витебской области, — обратился президент к председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу.
По данным Департамента по гражданству и миграции МВД, на заработки в первом полугодии уехали 5882 белоруса. При этом чаще уезжать за рубеж стали во всех регионах, за исключением Минской и Могилевской областей (здесь наблюдалась обратная тенденция).
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На польском рынке труда резко возросло число гастарбайтеров из стран Азии, которые начинают вытеснять мигрантов из Украины.
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