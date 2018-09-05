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Гандбол: работа тренерского штаба признана неудовлетворительной

06.09.2018 18:44 — Разное | Партизан  
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Работа Олега Шарейко во главе юношеской и юниорской сборных Беларуси признана неудовлетворительной.

Сегодня в Минске состоялось очередное заседание исполкома Белорусской федерации гандбола. Среди прочего, на нем были заслушаны доклады тренеров юношеской (U-18) и юниорской (U-20) сборных страны Олега Шарейко, Вадима Лисицы и Николая Зенько о выступлении на чемпионатах Европы во втором дивизионе. 

Юношеская сборная заняла в Тбилиси второе место и не смогла отобраться в элитный дивизион. 


В итоге работа тренерского штаба признана неудовлетворительной. Командами ребят 2002 и 2004 годов рождения займутся уже другие специалисты, сообщил корреспондент "ПБ".


 
Теги: Минск
 
 
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Работа Олега Шарейко во главе юношеской и юниорской сборных Беларуси признана неудовлетворительной.
 
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Новости Волковыска
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Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
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