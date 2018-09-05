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Гандбол: работа тренерского штаба признана неудовлетворительной
Работа Олега Шарейко во главе юношеской и юниорской сборных Беларуси признана неудовлетворительной.
Сегодня в Минске состоялось очередное заседание исполкома Белорусской федерации гандбола. Среди прочего, на нем были заслушаны доклады тренеров юношеской (U-18) и юниорской (U-20) сборных страны Олега Шарейко, Вадима Лисицы и Николая Зенько о выступлении на чемпионатах Европы во втором дивизионе.
Юношеская сборная заняла в Тбилиси второе место и не смогла отобраться в элитный дивизион.
В итоге работа тренерского штаба признана неудовлетворительной. Командами ребят 2002 и 2004 годов рождения займутся уже другие специалисты, сообщил корреспондент
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Работа Олега Шарейко во главе юношеской и юниорской сборных Беларуси признана неудовлетворительной.
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