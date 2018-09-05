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Новости экономики за 06.09.2018

06.09.2018 20:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь получит шестой транш Евразийского фонда стабилизации и развития в течение месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас идет оформление необходимых документов. Что касается седьмого, то условия по нему будут уточняться. Есть перечень процедур, которые нужно выполнить.

Новости экономики за 06.09.2018

Программу о получении кредита на 2 млрд долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития белорусские власти подписали весной 2016. Кредит должен быть предоставлен 7 траншами.

Пять уже получили. Это более полутора миллиардов долларов. Задержка с выдачей шестого на 200 миллионов долларов была вызвана ротацией в правительстве. Правление Евразийского банка развития положительно оценивает проект поддержки экономки Беларуси. Цели кредитования достигнуты. Экономика демонстрирует рост, а рубль – стабильность.

БЕЛОРУССКИЕ САМОСВАЛЫ В ХАКАСИИ

Новости экономики за 06.09.2018

Второй центр технической поддержки «БелАЗ» открыли в Хакасии. Общая сумма инвестиций составила порядка 100 миллионов рублей. Теперь ремонтные работы любой сложности будут выполняться с минимальными затратами и простоями дорогостоящей техники. Это особенно актуально с учетом интенсивного развития угольной отрасли в Хакасии. На разрезах и рудниках Хакасии уже работает около 300 единиц карьерной техники марки «БелАЗ».

ПО ДВУМ АДРЕСАМ

Новости экономики за 06.09.2018

Пенсионеры и инвалиды будут платить меньше за коммунальные услуги сразу по двум адресам: обязательной регистрации по месту жительства и по месту пребывания, например, дача. По субсидируемым тарифам можно будет платить за газ и электроэнергию. Допустим, пенсионер летом живет в деревне или на даче, а на зиму перебирается в благоустроенную квартиру. Раньше только по одному из двух адресов он мог платить по субсидируемым тарифам. Но ведь от переезда сумма потребления электроэнергии или газа в двух помещениях не изменится. Абоненту необходимо обратиться в энерго- и газоснабжающую организации с письменным заявлением.

ПРОГНОЗЫ ЦЕН НА НЕФТЬ

Новости экономики за 06.09.2018

Аналитики перестали повышать прогнозы цен на нефть. Банки по-прежнему полагают, что в этом году цена Brent составит в среднем 73,65 долларов за баррель. Это почти на 1 доллар ниже текущей стоимости. До этого аналитики регулярно повышали свои прогнозы по нефти.
Динамику цен до конца 2018 года будут определять противоположные факторы: рост добычи в ОПЕК с одной стороны и падение поставок из Ирана – с другой.

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь получит шестой транш Евразийского фонда стабилизации и развития в течение месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас...
 
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