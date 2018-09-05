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Олег Белоконев: Мы отрабатываем применение собственных ВС в интересах защиты Республики Беларусь
Новости Беларуси. В Беларуси началось масштабное командно-штабное учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оно станет своеобразным итогом учебного года в белорусской армии. Это заключительный этап в системе оперативной, боевой и мобилизационной подготовки войск. Всего будет
Олег Белоконев, начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
Мы перешли на 5-летний цикл. Эти мероприятия могут отрабатываться как последовательно, так и одновременно. К примеру, на Западе-2017 мы отработали полный комплекс мероприятий - применение региональной группировки войск в интересах защиты Союзного государства.
В 2018 году мы отрабатываем вопросы применения собственных Вооруженных Сил, структурных элементов военной организации в интересах защиты суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь. Проверим способность и подготовленность их с учетом тех задач, которые поставил глава государства.
Для выполнения всех задач, которые ставятся перед военными, будут задействованы шесть полигонов, а также районы и участки местности в Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.
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Новости Беларуси. В Беларуси началось масштабное командно-штабное учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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