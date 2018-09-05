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Дело о пропаже полотенец закрыто. "Юность" и "Мальме" не имеют претензий друг к другу

06.09.2018 20:07 — Разное | Tut.by  
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Руководство белорусской «Юности» и шведского «Мальме» уладили конфликт, который возник после исчезновения из раздевалки скандинавов полотенец, шампуня и чайника.


«Мальме» обвинил в этом «Юность», а гендиректор минчан в ответ потребовал от шведов извинений.

Позже выяснилось, что вопрос будет решаться уже в Минске накануне ответного матча. Такая встреча в итоге состоялась. Шведов представлял генеральный менеджер мистер Патрик Сульвегорд, белорусский коллектив — исполняющий обязанности председателя клуба Алексей Торбин, также присутствовали генеральный директор хокейной Лиги чемпионов мистер Мартин Бауманн и представители Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь».

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимоотношения и сотрудничества. Как сообщает официальный сайт минчан, встреча прошла в рамках взаимоуважения и конструктивного решения любых вопросов. Клубы пришли к заключению, что последние вбросы в СМИ не соответствуют действительности, как об этом ранее заявлял председатель хоккейного клуба «Юность-Минск» Алексей Торбин, чьи слова и подтвердились на встрече. Итогом диалога стало решение, что клубы не имеют претензий друг к другу.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство белорусской "Юности" и шведского "Мальме" уладили конфликт, который возник после исчезновения из раздевалки скандинавов полотенец, шампуня и чайника.
 
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