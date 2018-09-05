Руководство белорусской «Юности» и шведского «Мальме» уладили конфликт, который возник после исчезновения из раздевалки скандинавов полотенец, шампуня и чайника.





«Мальме» обвинил в этом «Юность», а гендиректор минчан в ответ потребовал от шведов извинений .

Позже выяснилось, что вопрос будет решаться уже в Минске накануне ответного матча. Такая встреча в итоге состоялась. Шведов представлял генеральный менеджер мистер Патрик Сульвегорд, белорусский коллектив — исполняющий обязанности председателя клуба Алексей Торбин, также присутствовали генеральный директор хокейной Лиги чемпионов мистер Мартин Бауманн и представители Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь».

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимоотношения и сотрудничества. Как сообщает официальный сайт минчан, встреча прошла в рамках взаимоуважения и конструктивного решения любых вопросов. Клубы пришли к заключению, что последние вбросы в СМИ не соответствуют действительности, как об этом ранее заявлял председатель хоккейного клуба «Юность-Минск» Алексей Торбин, чьи слова и подтвердились на встрече. Итогом диалога стало решение, что клубы не имеют претензий друг к другу.