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Дело о пропаже полотенец закрыто. "Юность" и "Мальме" не имеют претензий друг к другу
Руководство белорусской «Юности» и шведского «Мальме» уладили конфликт, который возник после
«Мальме» обвинил в этом «Юность», а гендиректор минчан в ответ потребовал от шведов
Позже выяснилось, что вопрос будет решаться уже в Минске накануне ответного матча. Такая встреча в итоге состоялась. Шведов представлял генеральный менеджер мистер Патрик Сульвегорд, белорусский коллектив — исполняющий обязанности председателя клуба Алексей Торбин, также присутствовали генеральный директор хокейной Лиги чемпионов мистер Мартин Бауманн и представители Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь».
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимоотношения и сотрудничества. Как сообщает официальный
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Руководство белорусской "Юности" и шведского "Мальме" уладили конфликт, который возник после исчезновения из раздевалки скандинавов полотенец, шампуня и чайника.
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