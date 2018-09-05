Как выглядит политическая оппозиция в Уганде

Кто такой Боби Вайн

73-летний Мусевени управлял восточноафриканской нацией с помощью железного кулака, с тех пор, как добился власти в 1986 году, и известен тем, что не был мягким со своими оппонентами. Он видел много соперников за время своего 32-летнего правления.









Но некоторые комментаторы говорят, что Вайн с его музыкальным и политическим влиянием, а также с твердой базой, состоящей из молодежи, - настоящий претендент на трон Мусевени.





"Боби Вайн представляет реальную угрозу для Мусевени, тем более, что молодые угандийцы, многие из которых являются безработными, составляют огромную долю активного электората, - говорит Джимми Спир Ссентонго, заместитель декана Университета мучеников Уганды, - Учитывая широко распространенное публичное отчаяние в Уганде, все, чего хотят люди, - это человек, который демонстрирует потенциал для смещения Мусевени. Все остальное вторично", - сказал он в интервью The Conversation.





До того, как он стал Боби Вайном, музыкант был известен как Роберт Кьягуланьи. Он вырос в трущобах, его воспитывала мать-одиночка, но он обратился к музыке, чтобы выбраться из ужасающей нищеты.





Его стиль танцевальной жизнерадостной музыки и броская лирика доминировали в эфирах и клубах по всей Восточной Африке с начала 2000-х годов.





Часто исполненные на его родном языке луганда, его песни содержали сильные послания и сетования на социальную несправедливость в стране.





Он призывал граждан "подняться и поднять свой голос", чтобы бросить вызов угнетению.





В 2017 году он баллотировался в парламент как независимый кандидат, проводя кампанию под лозунгом: "Поскольку парламент не смог прийти в гетто, мы приведем гетто в парламент".





Он был избран подавляющим большинством голосов и с тех пор зарекомендовал себя как колючка в боку Мусевени, ставя свою палатку вместе с оппозиционными парламентариями и продолжая создавать музыку, преимущественно критичную по отношению к долгосрочному правлению президента.





Борьба поколений

36-летний Боби Вайн был малышом, когда к власти пришел Мусевени.





Бывший министр обороны Мусевени сформировал политическую партию, которая продолжила свержение жестокой диктатуры Иди Амина в 1979 году.









Более 70% нынешнего населения страны еще не родилось, когда он стал президентом.





Население Уганды - одно из самых молодых в мире; более чем три четверти из 35,6 миллиона человек в стране моложе 30 лет. По данным Международной организации труда, молодые люди составляют 83% безработных в Уганде. Многие из них разочарованы и мечтают о возможности выбраться из бедности.





Будучи почитаемым за то, что он уничтожил одного из самых жестоких лидеров Африки, сам Мусевени теперь рискует стать диктатором. Он дважды менял конституцию, чтобы продлить свое пребывание на посту. В 2005 году законодатели убрали ограничения на количество президентских сроков, чтобы позволить ему участвовать в выборах. В прошлом году был также принят законопроект, отменивший ограничения на возможность быть президентом после 75 лет, что прокладывает для Мусевени путь к пожизненному президентству.





Когда его обсуждали в парламенте, Вайн присоединился к оппозиционным депутатам, выступавших против закона.





Он заявил в сообщении на своей странице в Facebook, что настало время для Мусевени освободить нацию от его крепкой хватки.

Поправка также вызвала протесты среди студентов и активистов.

Вайн использовал свою звездную власть и политический офис, чтобы активизировать молодежь Уганды для принятия мер против непопулярной политики.

Когда президент ввел в этом году спорный налог на социальные сети, Вайн возглавил марш протеста к парламенту Уганды, чтобы потребовать его пересмотра.





Боби Вайн и гомофобия в Уганде

Однако он и сам вызывает споры. В 2014 году поп-звезда был вынужден отменить британский тур после того, как ему отказали во въезде в Великобританию вслед за протестами активистов-гомосексуалов, которые обвинили его в пропаганде гомофобных текстов, писало британское издание Guardian.





Арест Боби Вайна и его заявление о том, что его пытали

После его ареста и предполагаемых пыток Вайн приобрел глобальную известность и спровоцировал международное движение протеста.





Депутат был арестован 15 августа вместе с оппозиционными депутатами после возникновения массовых беспорядков между членами соперничающих партий перед местными парламентскими выборами.

От Токио до Вашингтона активисты и фаны присоединились к хэштегу #FreeBobiWine онлайн и вышли на улицы, чтобы потребовать освобождение певца. К кампании присоединились влиятельные фигуры в музыкальной индустрии, в том числе Крис Мартин, Анжелика Киджо, Дэймон Олбарн и другие.





Тысячи кенийцев провели марш к парламенту и посольству Уганды в Найроби, чтобы передать ходатайство об освобождении певца.





Певца, которого обвиняют в государственной измене, после ареста взяли под стражу военные. 3 сентября он опубликовал длинное заявление, в котором подробно описывается физическое насилие, которому, по его словам, он подвергся со стороны военных во время и после его ареста в прошлом месяце.





Вайн, обратившийся за лечением в Соединенных Штатах, утверждает, что его избивали железным брусом, кулаками и ногами, рукоятками пистолетов, а также, что его тянули за уши "чем-то вроде плоскогубцев".





Представитель полиции Патрик Оньянго сказал CNN, что обвинения расследуются.

Мусевени также использовал свой блог и социальные сети, чтобы отклонить обвинения в пытках как "фейковые новости".





Он обвинил Вайна и арестованных депутатов в запугивании избирателей.





Роберта Мугабе из Зимбабве заставили отказаться от власти в 2017 году после 37-летнего автократического правления. 94-летний мужчина управлял страной с момента ее независимости в 1980 году.





85-летний Пол Бия из Камеруна был президентом с 1982 года и планирует снова баллотироваться на выборах в октябре на фоне распространения насилия и предполагаемых нарушений прав человека в стране.





Неудивительно, что молодые политики, такие как Вайн, привлекают сильную поддержку, когда выступают против этих режимов. Но Вайн быстро отвергает представления о том, что он мессианская фигура, которая свергнет давний режим Мусевени.





Как он излагает это в недавнем сообщении в Twitter: "Я уже говорил раньше, что любая партия, которая скажет вам, что она может в одиночку освободить Уганду вас обманывает (именно так). Чтобы победить президента Мусевени, потребуется больше, чем одна партия, больше, чем одно племя, больше, чем одна религия, и да, больше, чем одно поколение".



