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Политика не интересует? Больше всего грантов в Беларуси идет на экономические исследования, меньше всего – на политические

06.09.2018 21:00 — Разное | Партизан  
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Об этом свидетельствуют данные Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (БРФФИ).

Политика не интересует? Больше всего грантов в Беларуси идет на экономические исследования, меньше всего – на политические
Как говорится в исследовании «Социальные и политические исследование в Беларуси: секторальный анализ», подготовленном Институтом политических исследований «Политическая сфера», с 2007 по 2014 год БРФФИ выдал 2895 грантов. Из них 23,2% составили гранты, выданные на гуманитарные, социальные и политически науки.

Как отмечается в исследовании, распределение грантов по отдельным дисциплинам не является однородным. Из 535 грантов наибольшее их количество было направлено на экономические исследования (167 грантов или 31,2%), наименьшее на политические науки (15 грантов или 2,8%). Общая структура  выделенных грантов по основным дисциплинам выглядит следующим образом:


Из таблицы видно, что социология, право и политические науки занимают самую нижнюю часть таблицы и являются направлениями, которым придается наименьшее значение при расходовании средств БРФФИ.

«При этом ситуация с социологией обстоит значительно лучше, и приближается к дисциплинам среднего уровня, в то время как политические науки находятся в критической зоне. Что касается права, то низкий уровень следует связывать, прежде всего, со значительным государственным заказом на такие исследования вне академических грантов, а также со стороны коммерческих структур. Свое значение имеет так же и отсутствие специализированного подразделения по праву в системе Национальной Академии наук» - говорится в исследовании.

Примечательно, что политология, право и социология - дисциплины, которые имеют показатель «ноль» грантов в отдельные годы. То есть политические науки остались без грантов в 2009, 2013 и 2014 годах, право в 2012 и 2013, а социология в 2008 году не получали специализированных грантов вообще. Это еще раз свидетельствует об академической неустойчивости этих дисциплин, а также недостаточно мотивации к исследовательской деятельности. Доля грантов БРФФИ для политологии в 2007-2014 года составляла 0-6%, для права 0-8%, для социологии 0-10%.

Что касается других дисциплин, то тут результаты значительно более устойчивы и колеблются в зависимости от года в диапазоне 9-18% для истории, 3-13% для педагогики, 8-16% для филологии и журналистики, 8-14% для философии и логики, 5-17% этнологии, этнографии, искусствоведения, 24-45 % для экономики (от общего числа гуманитарных и социальных проектов).


Как отмечают исследователи, тематические приоритеты для политических наук выглядят следующим образом: политически институты, в том числе сравнение с другими странами (7), политическая теория (4), международные отношения и региональное сотрудничество (4). Как не странно, темам внешней политики Беларуси и интеграционным процессам уделяется немного внимания. Также следует отметить, что темы часто имеют общий характер с подчеркнутым теоретическим и философским уклоном (связаны не столько с анализом политики, сколько политической философией или идеологией). Заявки от социологии, поддержанные БРФФИ имеют значительно большую практическую направленность.


Показатели за период с 2005 по 2014 в целом подтверждают результаты анализа грантов БРФФИ. Лидером по грантам на политические исследования в Беларуси является БГУ. Хотя количество данных исследований незначительно.


 
 
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Об этом свидетельствуют данные Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (БРФФИ).
 
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