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В Аргентине сорвался лифт, в котором ехал министр

06.09.2018 20:38 — Разное | Партизан  
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Министр промышленности Аргентины Данте Сика и еще несколько чиновников остались заблокированными в лифте, который сорвался вниз, сообщает БелТА.

Инцидент произошел во время ежегодной конференции Промышленного союза Аргентины. Как сообщил телеканал Todo Noticias, никто не пострадал. В лифте находились 10 человек. Кабина сорвалась, как только в нее вошел последний пассажир. Падение прервали предохранительные тормоза. Когда лифт остановился, спасатели освободили его пассажиров.


 
 
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Министр промышленности Аргентины Данте Сика и еще несколько чиновников остались заблокированными в лифте, который сорвался вниз, сообщает БелТА.
 
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