В Аргентине сорвался лифт, в котором ехал министр

Инцидент произошел во время ежегодной конференции Промышленного союза Аргентины. Как сообщил телеканал Todo Noticias, никто не пострадал. В лифте находились 10 человек. Кабина сорвалась, как только в нее вошел последний пассажир. Падение прервали предохранительные тормоза. Когда лифт остановился, спасатели освободили его пассажиров.



