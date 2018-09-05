Не хватает только сайдинга! Посмотрите, что делают с замком Витовта в Гродно

Старый замок в Гродно. Фото - Василий Молчанов/Белсат





Оборонительная стена Старого замка вскоре окончательно потеряет свой древний вид под обычным светло-розовой кирпичом. Ситуацию комментируют историки и ученые.





Старый замок в Гродно – один из самых древних памятников архитектуры в Беларуси, комплекс оборонительных сооружений, культовых и светских зданий XI-XIII вв. Является единственным (за исключением расположенного на соседнем холме Нового замка) сохраненным королевским замком в Беларуси. Долгое время был резиденцией великих князей литовских и королей польских. Источник – wikipedia.org





Споры вокруг реставрации Старого замка в Гродно не утихают уже два года. И каждый раз Старый замок все больше теряет свой первоначальный вид и историческую ценность.





Несколько дней назад строители начали обкладывать кирпичом древнюю стену, построенную еще при Витовте. Во времена межвоенной Польши кладку XIV-XV в. законсервировали польские специалисты, но стена не потеряла при этом старинного облика.





Если памятники архитектуры реставрируют обычные строители





«К реставрации было и остается очень много подозрений. К сожалению в Беларуси есть большой опыт, когда над памятниками работают непрофессиональные реставраторы. Лепят лишь бы какой кирпич, который долго не выдерживает и помимо того уничтожает настоящие остатки исторических зданий. – говорит историк и археолог Александр Кравцевич. – К примеру, как в Новогрудке все обклали. Настоящей исторической ценности никто не видит. И тут в Гродно ее никто не увидит. Какой смысл приводить сюда туристов, говорить о настоящей древней стене времен Витовта, а после добавлять – извините, но мы ее не увидим, так как она заложена кирпичом?»









Фото – Василий Молчанов/Белсат





Последний раз замок реставрировали в 1950-е гг. Теперь же – на основании макета архитектора Владимира Бочкова и в связи с государственной программой «Замки Беларуси» – началось восстановление Старого замка, в результате которого снесут несколько одноэтажных зданий первой половины ХХ в., Над дворцом Батория достроят третий этаж, появятся башня (барбакан), крытая галерея, ворота, мерная изба, каменное строение, фрагмент деревянного моста XVI в. и один пролет каменного моста XVII-XIX вв.





По словам специалиста, такие действия противоречат всем принципам реставрации. «Это очень ответственное дело, которое должны делать исключительно профессионалы. Но у нас главное – деньги и работу профессионалов делают обычные строительные организации. А чтобы получить деньги, нужно сделать объем. Чем больше кирпича, тем больше зарплата», – подчеркивает Кравцевич.





«Обложить кирпичом, чтобы все было как у людей»





Стену Старого замка в Гродно строители обкладывают обычным кирпичом. Фото — Василий Молчанов/Белсат

Ходом реконструкции возмущен также историк Николай Волков: «Концепция наших реставраторов – евроремонт под итальянского архитектора средневековья Гуччи, но как построил бы Гуччи, знает только Владимир Бочков (автор проекта реконструкции). И под эту картинку прячутся многие исторические артефакты. Руины нужно обложить кирпичом, чтобы все было «как у людей». А остатки стен Витовта зашьют в мешок и мы наверное уже никогда не узнаем, что там было под этими руинами. Кусок стены еще в августе разобрали строительной техникой, содрали и советскую и польскую консервацию, потому что так было проще и дешевле, а теперь просто закладывают стену. К примеру Крево взять, там тоже реставрацию делают белорусские фирмы, но почему там выглядит все нормально и по-человечески?».





Архитектор-реставратор Дмитрий Савельев видит в консервации стены единственный плюс: «Замечательно, что закладывают стену – будет хорошая консервация, чтобы стена не развалилась. А под кирпичом она будет скрыта от различных природных факторов. Можно было бы поблагодарить Бочкова, но я не думаю, что эту услугу он делает сознательно, поэтому не будем. Пока нет желания применить специальные технологии по реставрации, то пусть лучше стена постоит под кирпичом, но сохранится».





«Все – согласно проекта»





Стену Старого замка в Гродно строители обкладывают обычным кирпичом. Фото — Василий Молчанов/Белсат

В комментарии для hrodna.life главный проектировщик реконструкции Старого замка Олег Шимборецкий отметил, что все работы на оборонительной стене ведутся согласно с проектом. А кладку, близкую к аутентичной, специалисты в Беларуси не могут выполнить в связи с отсутствием кирпича, который нужно делать по индивидуальному заказу.





Сделать кладку из бутового камня тоже было дорогим вариантом и не повторило бы оригинальную кладку. В связи с этим было решено сэкономить и под штукатурку, которой все равно покроют стену, положить дешевый кирпич, который бы не нарушил стен. Также Олег Шимборецкий сообщает, что в будущем несколько фрагментов открытой стены будет оставлено для экспозиции и горожане смогут ее увидеть.











