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Фотофакт: вот это торт! Декоративный торт установили ко Дню города в центре Минска
Возле ратуши установили большой декоративный торт, сообщают в
Фото: twitter.com/minskgovby
Позже на торте появятся свечи с цифрами 9, 5, 1. Напомним, в эти выходные Минск отметит День города. На площадке у Дворца спорта пройдет большой спортивный праздник. Основные мероприятия и соревнования назначены с 11 до 15 часов. Работать будут семь площадок. Подробная программа
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Возле ратуши установили большой декоративный торт, сообщают в твиттере Мингорисполкома. Посмотрите, как он выглядит.
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