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В Минске невозможно строить жилье для очередников по $340 за квадратный метр
Первый заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Юрий Кочерго возразил правительству.
По его словам, стоимость квадратного метра для нуждающихся в улучшении жилищных условий составляет с начала года 919 рублей.
«Правительством доведен показатель 718 рублей ($342 по нынешнему курсу. — НН), но в Минске его выдержать на сегодняшний день невозможно», — заявил Кочерго.
Как передает
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Первый заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Юрий Кочерго возразил правительству.
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