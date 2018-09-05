В Минске невозможно строить жилье для очередников по $340 за квадратный метр

По его словам, стоимость квадратного метра для нуждающихся в улучшении жилищных условий составляет с начала года 919 рублей.





«Правительством доведен показатель 718 рублей ($342 по нынешнему курсу. — НН), но в Минске его выдержать на сегодняшний день невозможно», — заявил Кочерго.









БелТА , он пояснил, что в регионах себестоимость составляет 700—900 рублей, но в Минске строительство связано со сносом зданий и сооружений. Это, естественно, увеличивает стоимость квадратного метра строящегося жилья. Как передает, он пояснил, что в регионах себестоимость составляет 700—900 рублей, но в Минске строительство связано со сносом зданий и сооружений. Это, естественно, увеличивает стоимость квадратного метра строящегося жилья.



