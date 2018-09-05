|
Факсимильное издание к 400-летию белорусского «Букваря» представили в Национальной библиотеке
Новости Беларуси. Это копия книги, выпущенной в 1618 году Виленским православным братством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый в мире помощник для обучения грамоте представлен в трех томах: само факсимильное издание, перевод на современный белорусский язык и исследование. Сегодня в мире сохранились всего два оригинала «Букваря» – они хранятся в Дании и Великобритании. Не исключено, что раритеты могу быть возвращены на родину.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Лина Салим Моаззам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:
Представители дипкорпуса тем временем пытались отыскать на выставке буквари на своем родном языке. Впервые в Беларуси на экспозиции представлено 1400 букварей на почти 600 языках мира.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Это копия книги, выпущенной в 1618 году Виленским православным братством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый в мире помощник для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)