ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Факсимильное издание к 400-летию белорусского «Букваря» представили в Национальной библиотеке

06.09.2018 21:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Это копия книги, выпущенной в 1618 году Виленским православным братством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Факсимильное издание к 400-летию белорусского «Букваря» представили в Национальной библиотеке

Первый в мире помощник для обучения грамоте представлен в трех томах: само факсимильное издание, перевод на современный белорусский язык и исследование. Сегодня в мире сохранились всего два оригинала «Букваря» – они хранятся в Дании и Великобритании. Не исключено, что раритеты могу быть возвращены на родину.

Факсимильное издание к 400-летию белорусского «Букваря» представили в Национальной библиотеке

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Есть и поручение главы государства относительно того, чтобы мы возвращали на родину те культурные ценности, которые в свое время были нами утрачены или вывезены за рубеж. Поэтому рассматриваем различные формы: и возвращение оригиналов, может быть и возвращение дубликатов, экспонирование тех или иных материалов в Беларусь на временной основе. Мы активно ведем эту работу.


Факсимильное издание к 400-летию белорусского «Букваря» представили в Национальной библиотеке

Лина Салим Моаззам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:
Очень интересная выставка. Потрясающе. Я пока не нашла издание на моем родном языке урду, но я попытаюсь найти такой экземпляр и презентовать его. Культур Беларуси очень богата и мне нравится открывать ее. Я надеюсь вскоре познакомиться и с белорусскими литераторами.

Факсимильное издание к 400-летию белорусского «Букваря» представили в Национальной библиотеке

Представители дипкорпуса тем временем пытались отыскать на выставке буквари на своем родном языке. Впервые в Беларуси на экспозиции представлено 1400 букварей на почти 600 языках мира.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Это копия книги, выпущенной в 1618 году Виленским православным братством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый в мире помощник для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Комплексная проверка оценит готовность БелАЭС к завозу ядерного топлива
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика