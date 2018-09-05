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«Я боялся подходить». Экзотическая змея нарушила спокойную жизнь в Пружанском районе

06.09.2018 21:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Спокойную жизнь агрогородка в Пружанском районе нарушил побег,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На свободе оказался не совсем обычный домашний питомец – экзотическая змея. Позже выяснилось, что для человека она не опасна. Однако в страхе до сих пор продолжает держать всю деревню. В спорном вопросе разбирался ПБ.  

«Я боялся подходить». Экзотическая змея нарушила спокойную жизнь в Пружанском районе

Отголоски змеиного переполоха в агрогородке слышны и сегодня. В тот день Дениса Павлюковича дома не было. Незваного гостя лежащим прямо на входной двери увидел его сын. Ребенок испугался, но сразу сообщил отцу и в МЧС.

Змеи Беларуси – кого стоит бояться?

«Я боялся подходить». Экзотическая змея нарушила спокойную жизнь в Пружанском районе

Денис Павлюкович, житель агрогородка Линово:
Мы были в шоке. Я снимал не ближе десяти метров. Я боялся подходить.

«Я боялся подходить». Экзотическая змея нарушила спокойную жизнь в Пружанском районе

Жителей агрогородка змеями не удивить. Однако в этих местах водятся лишь медянки да ужи. Выяснить, откуда же взялась такой экзотический экземпляр, труда не составило.

«Я боялся подходить». Экзотическая змея нарушила спокойную жизнь в Пружанском районе

Евгений Василенко, житель агрогородка Линово:
За 10 лет это у меня был первый побег змеи. И она, к сожалению, ушла к соседям, очень сильно людей напугала. Неприятная история получилась. Я просто отвлекся и неплотно закрыл садок.

«Я боялся подходить». Экзотическая змея нарушила спокойную жизнь в Пружанском районе

Судя по всему, беглец испытал не меньший стресс, и плохо питается уже не первый день. Всего же внутри плотно закрытых садков в доме Евгения Василенко живут около 100 рептилий двадцати разных видов.

«Я боялся подходить». Экзотическая змея нарушила спокойную жизнь в Пружанском районе

Но среди них нет ни одной ядовитой – утверждает заводчик.

«Я боялся подходить». Экзотическая змея нарушила спокойную жизнь в Пружанском районе

«Я боялся подходить». Экзотическая змея нарушила спокойную жизнь в Пружанском районе

Петр Бутрим, СТВ:
Змеи совершенно неопасны. И в этом можно легко убедиться. Это – маисовый полоз, а это – королевская змея. Гости из Северной и Центральной Америки ведут себя спокойно даже в чужих руках.

Нет особых претензий и со стороны охраны природы. Содержание пресмыкающихся в условиях частного дома законно.

«Я боялся подходить». Экзотическая змея нарушила спокойную жизнь в Пружанском районе

Ольга Дрозд, начальник Пружанской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Замечаний по содержанию животных, рептилий у нас не было. Единственным моментом мы указали на то, чтобы было обеспечено содержание с целью недопущения их попадания в окружающую среду.

«Я боялся подходить». Экзотическая змея нарушила спокойную жизнь в Пружанском районе

И все же большинство жителей агрогородка новость о побеге змеи взбудоражила и повергла в шок. Многие сельчане дом с рептилиями до сих обходят стороной, считают опасным и близкое расположение школы.

«Я боялся подходить». Экзотическая змея нарушила спокойную жизнь в Пружанском районе

Местная жительница:
Я считаю, что многие люди против. Ну зачем? Если они хотят растить, надо сделать, чтобы они не выходили.

«Я боялся подходить». Экзотическая змея нарушила спокойную жизнь в Пружанском районе

Разведение змей для молодой семьи – это дополнительный источник заработка. Они сотрудничают с зоопарками. Сам же хозяин коллекции уверен: страх и тревогу наводит то, что не знакомо. Поэтому готов организовать экскурсию в мир экзотических змей для каждого из односельчан.

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Спокойную жизнь агрогородка в Пружанском районе нарушил побег,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На свободе оказался не совсем...
 
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