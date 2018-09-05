Что было: Президент против лишних трат/ Побежим?

Премьер доложил Президенту

Прошло только три недели, как Сергей Румас возглавил правительство. Понятно, что это не срок для каких-то отчетов. Поэтому сегодня Александр Лукашенко на встрече с премьером больше интересовался тем, что правительство собирается делать в следующем году. Экономика сегодня - главное. Тему экспорта и его роли в экономике страны глава государства обсуждал на днях и с Министром иностранных дел Владимиром Макеем. В этой сфере есть немало проблем, хватает внешних и внутренних вызовов. Поэтому очень важно грамотно спланировать развитие экономики на перспективу и, в первую очередь, на 2019 год. Ради того, чтобы правительство успешно решало поставленные задачи, Президент выразил готовность изучить предложения по перестройке его структуры. Румас доложил, что Совмин уже рассмотрел проекты прогноза и бюджета в комплексе с изменениями в Налоговый кодекс. Позже премьер рассказал журналистам о том, какие вопросы планируется обсудить 21 сентября в ходе встречи на высшем уровне с участием правительств Беларуси и России.

На встрече обсуждался также ход подготовки к Европейским играм 2019 года . Президент заметил, что больших трат быть не должно, нет на это лишних денег. А создавать комфорт участникам белорусы должны своим гостеприимством, открытостью, добротой.

Поговорили и о футболе. Ведь Сергей Румас до сих пор возглавляет федерацию. Здесь, как выразился Александр Лукашенко, радоваться особо нечему. Конечно, он прав. На европейских полях из наших клубов играет только БАТЭ. В этом сезоне команда участвует в Лиге Европы. Брестские и столичные динамовцы пытались туда пробиться, да силенок не хватило. Домашние чемпионаты, как правило, проходят скучно, почти при полупустых трибунах. В марте-апреле следующего года состоятся выборы руководства Белорусской федерации футбола. Президент попросил Румаса доработать до весны в должности ее председателя. Уход будет логичным, потому что нагрузка премьера не позволит совмещать одно с другим.

Минск выходит на старт

В ближайшее воскресенье в столице – очередной спортивный переполох. 35 тысяч человек соберутся в одном месте и побегут что есть мочи к заветной цели – призу в 100 тысяч рублей. Будем надеяться, что погода не помешает спортивному азарту участников. Минский полумарафон уже стал традицией . И в мероприятии участвуют не только белорусы. О нем знают и бегуны из близкого и далекого зарубежья . В этом году, к слову, обуют кроссовки гости из 40 стран. Если кто-то не зарегистрировался, но хочет попробовать свои силы, до 7 сентября еще можно подать заявку . Что касается сил, то профессионалы советуют новичкам хорошенько подумать , прежде чем выходить на старт. Уж лучше, чем Ольга Мазуренок , вряд ли кто знает сложности, которые могут подстерегать человека во время многокилометровой дистанции. Недавно чемпионка Европы дала мастер-класс участникам забега. Ольга считает: «Чтобы преодолеть полумарафон, нужно тренироваться не один и не два раза в неделю.Нужно набрать определенный беговой объем». Помогает своим землякам и четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева. Она тоже провела тренировку для белорусской команды. Кстати, не только бегуны смогут рассчитывать на награды. Призы получат и болельщики за оригинальный костюм или плакат. Организаторы выберут яркую команду, самую спортивную семью и также наградят. Надо бежать!

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В.Д.