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11 октября возможен сбой в работе интернета
Новости мира. Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами сделала заявление о возможном сбое в работе интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Произойти это может 11 октября.
В этот день впервые в истории будет проведена смена криптографических ключей – защиты системы доменных имён. Из-за процедуры некоторые пользователи могут столкнуться с трудностями загрузки ряда веб-страниц.
Если у человека возникнут проблемы, в течение 48-ми часов он получит информацию об ошибках и сможет обратиться за помощью к оператору. В корпорации уточнили: 11 октября – предварительная дата. Её должны утвердить в течение этого месяца.
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Новости мира. Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами сделала заявление о возможном сбое в работе интернета, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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