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11 октября возможен сбой в работе интернета

06.09.2018 20:23 — Разное | СТВ  
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Новости мира. Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами сделала заявление о возможном сбое в работе интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Произойти это может 11 октября.

11 октября возможен сбой в работе интернета

В этот день впервые в истории будет проведена смена криптографических ключей – защиты системы доменных имён. Из-за процедуры некоторые пользователи могут столкнуться с трудностями загрузки ряда веб-страниц.

11 октября возможен сбой в работе интернета

Если у человека возникнут проблемы, в течение 48-ми часов он получит информацию об ошибках и сможет обратиться за помощью к оператору. В корпорации уточнили: 11 октября – предварительная дата. Её должны утвердить в течение этого месяца.

 
 
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Новости мира. Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами сделала заявление о возможном сбое в работе интернета, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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