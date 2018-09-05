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Комплексная проверка оценит готовность БелАЭС к завозу ядерного топлива

06.09.2018 21:12 — Разное | Интерфакс  
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Комиссия Госатомнадзора оценит готовность Белорусской АЭС к завозу ядерного топлива, сообщило государственное агентство БелТА со ссылкой на директора по обращению с ядерными и радиационными материалами - главного инженера АО ИК "АСЭ" Сергея Нистратова.

"В конце сентября на станции начнет работу комиссия Госатомнадзора Беларуси, которой предстоит провести комплексную проверку готовности АЭС к завозу топлива", - рассказал С.Нистратов. Он уточнил, что специалистам предстоит оценить завершенность сооружения основных объектов, участвующих в приемке и временном хранении топлива, транспортной инфраструктуры на площадке сооружения, объектов физической защиты. В октябре нынешнего года также ожидается инспекция МАГАТЭ.

Перед завозом топлива БелАЭС предстоит получить разрешение на ввоз ядерных материалов на площадку. Соответствующие документы уже рассматриваются в Госатомнадзоре.

Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту ВВЭР-1200 поколения "3+" вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020-м. Первая поставка ядерного топлива на станцию запланирована Инжиниринговой компанией "АСЭ" до конца 2018 года.

 
 
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Комиссия Госатомнадзора оценит готовность Белорусской АЭС к завозу ядерного топлива, сообщило государственное агентство БелТА со ссылкой на директора по...
 
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