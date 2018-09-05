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Россия и Беларусь планируют создать механизм подтверждения объёмов ввозимой белорусской молочной продукции

06.09.2018 20:47 — Разное | Интерфакс  
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Россия и Беларусь планируют создать эффективный механизм подтверждения поступающей на российский рынок белорусской молочной продукции.

Как сообщает Россельхознадзор, об этом было заявлено на состоявшихся в четверг переговорах руководителя службы Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иваном Смильгинем.

Необходимость переговоров была связана с сильным расхождением данных о поставках молочной продукции из Белоруссии, что не исключает поставок небезопасной продукции.

На переговорах достигнута договоренность, что департамент ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии в течение ближайших двух недель проведет тщательную сверку объемов и анализ полученной информации. "После этого будет проведена дополнительная встреча, на которой стороны планируют выработать эффективный механизм подтверждения объемов поставляемой молочной продукции из Беларуси в Россию с учетом использования системы электронной ветеринарной сертификации. В настоящее время большая часть сельскохозяйственных товаров, следующих из Беларуси в Россию, уже сопровождается электронными документами", - сообщается в пресс-релизе.

Вместе с тем Россельхознадзор выразил удивление недоверию и вытекающему из него нежеланию Беларуси участвовать в межлабораторных сличительных испытаниях (МСИ), провайдерами которых являются российские учреждения. МСИ проводятся с целью подтверждения достигнутого уровня точности измерений и компетентности участвующих в них лабораторий. При этом предоставляемые провайдером для исследований образцы зашифрованы, что исключает предвзятость результатов, говорится в документе.

 
 
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Россия и Беларусь планируют создать эффективный механизм подтверждения поступающей на российский рынок белорусской молочной продукции. Как сообщает...
 
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