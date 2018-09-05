Фильм про мальчика с ДЦП, выросшего в известного бизнес-консультанта, и методах воспитания его отца вызвал немало кривотолков на недавно завершившемся кинофестивале "Кинотавр".

Создателей картины "Временные трудности" обвиняли в сценах насилия и призывах к жестокости, утверждая: именно к этому склоняет образ сыгравшего одну из главных ролей в фильме Ивана Охлобыстина.

Корреспондент www.interfax.by побывала на закрытом показе картины, и попыталась понять, чем вызван такой резонанс.



Инвалиды в обществе, особенные дети в семье, восприятие их обществом и методы их лечения и воспитания – темы острые и болезненные, с какой стороны к ним ни подходи. К ним сложно быть равнодушным. Можно быть агрессивным или терпимым, заботливым и вечно жалеющим, или толкающим своего близкого вперед, несмотря на все трудности, вопреки прогнозам врачей и мнению общества.

Назло и вопреки….

"Вспомните, мы ведь в детстве часто воспринимаем родителей как жестких и постоянно от нас что-то от нас требующих. И лишь вырастая и оборачиваясь, начинаем их понимать и ценить то, что они делали для нас", - отметил приехавший в Минск для презентации фильма продюсер картины Георгий Малков.

Еще одна особенность фильма - в его основе лежит биография нашего современника, известного бизнес-консультанта Аркадия Цуркина. Он также, как и главный герой фильма, родился больным, и через жесткие методы воспитания и попытки отца сделать своего нездорового ребенка "таким как все" сумел добиться успеха. Впрочем, когда картина была уже готова, А.Цуркин попросил не упоминать его имени, и позволил режиссеру и сценаристам добавить немного художественного вымысла в свою реальную жизненную историю.

Физическое нездоровье и постоянная борьба с недугом хорошо знакомы и исполнителю главной роли в фильме Риналю Мухаметову. У актера с детства есть речевые дефекты, он заикается, однако этот недуг не помешал ему стать блестящим актером.

Иван Охлобыстин убедителен в роли жесткого, а порой - жестокого отца больного мальчика. Он, будучи отцом шестерых детей, наверняка знает цену и жалости и принятым решениям в вопросах воспитания детей. Даже здоровых… А для больных цена родительской жалости или жесткости, обретает намного большую цену. Часто - цену жизни…

Режиссер картины Михаил Расходников убежден: все мы рождаемся с ограниченными возможностями, и только благодаря или вопреки родителям мы становимся теми, кем мы есть. Он снимал фильм об этом. А еще – о любви, которая порой принимает совсем не те формы, что в мыльных операх.

В широкий прокат картина "Временные трудности" выходит 13 сентября.