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Британский постпред при ООН призывает мировое сообщество лучше защищать население от химоружия и иностранного вмешательства

06.09.2018 20:06 — Разное | Интерфакс  
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Международное сообщество должно отстаивать законы, которые защищают людей от химического оружия и влияния иностранных структур, заявила в четверг британский постпред при ООН Карен Пирс.

"Сталкиваясь с таким поведением, международное сообщество должно продолжать защищать законы, нормы и институты, которые уберегают наших граждан от химического оружия и защищают их от угрозы враждебного иностранного вмешательства", - сказала К.Пирс в ходе заседания в СБ ООН, посвященном инциденту в Солсбери.

"Нам нужно работать вместе для усиления Конвенции о запрещении химического оружия по всему миру, которая, как мы недавно наблюдали, была нарушена на улицах Британии", - заявила британский постпред.

Кроме того, по ее словам, международное сообщество должно добиваться наделения ОЗХО атрибутивной функцией, а также "пролить свет на попытки госорганов подрывать верховенство права и повлиять на жизнь обычных граждан других стран".

"Нам нужно наилучшим образом использовать установленные методы, включая санкции, для исключения угрозы нашему обществу", - продолжила она.

Ранее Соединенные Штаты Америки, Германия, Канада заявили в совместном заявлении, что поддерживают выводы Британии о причастности властей РФ к инциденту в Солсбери.

Накануне британская полиция назвала имена двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в заговоре с целью убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По мнению британских следователей, эти имена являются псевдонимами.

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.

 
 
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Международное сообщество должно отстаивать законы, которые защищают людей от химического оружия и влияния иностранных структур, заявила в четверг британский...
 
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