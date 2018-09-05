Праздник в честь 400-летия издания первого в мире "Букваря" прошел в Национальной библиотеке Беларуси. В праздничном мероприятии принял участие министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Министр иностранных дел Республики Беларусь, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Владимир Макей принял участие в организованном МИД совместно с Национальной библиотекой Беларуси торжественном мероприятии по случаю 400-летия издания первого в мире "Букваря", - сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Там также уточнили, что среди участников церемонии были члены Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Беларуси, международных организаций, академического сообщества и творческой интеллигенции.

В своем приветственном слове глава внешнеполитического ведомства отметил, что изданный на старобелорусском языке первый “Букварь” послужил серьезным фундаментом для развития просветительской деятельности и духовной культуры не только Беларуси, но и региона в целом.

В.Макей подчеркнул, что такие проекты, как международная выставка "Буквари народов мира" и факсимильное издание первого "Букваря", эффективно содействуют популяризации лучших образцов белорусского наследия, способствуют расширению и активизации сотрудничества с другими странами в области культуры, вносят вклад в развитие дружбы и взаимопонимания между народами.

Министр иностранных дел вручил диплом Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Национальной библиотеке Беларуси за значительный вклад в сохранение белорусского культурного наследия и активную деятельность в сфере международного гуманитарного сотрудничества.

Вниманию участников мероприятия была представлена выставка "Буквари народов мира", а также выступление студенческого хора Белорусской государственной академии музыки под руководством Инессы Бодяко.