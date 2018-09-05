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Президент Беларуси подписал указ о награждении 105 женщин Орденом матери

06.09.2018 19:37 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении 105 женщин Орденом матери. Орден вручается за рождение и воспитание пяти и более детей, сообщили в пресс-службе главы государства.

В список награжденных Орденом матери попали жительницы Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.

"Награды удостоены работницы сельскохозяйственных, промышленных и строительных предприятий, учреждений культуры и образования, организаций здравоохранения, торговли, обслуживания населения", - говорится в сообщении.

Среди награжденных культорганизатор Центра творчества детей и молодежи Железнодорожного района Гомеля Наталья Богданова, работница Калинковичского центра стандартизации, метрологии и сертификации Елена Лисунова, полевод предприятия "Дотишки" Вороновского района Анна Кулик, продавец магазина Островецкого филиала Гродненского облпотребобщества Олеся Нестер, санитарка Лапичской участковой больницы Светлана Гришанович, маляр Межрайонного домостроительного комбината Бобруйска Надежда Лесничая, контролер Минского автомобильного завода Нина Асанович, повар Погостского учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа Березинского района Елена Жилко.

 
Теги: Гомель
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении 105 женщин Орденом матери. Орден вручается за рождение и воспитание пяти и более детей, сообщили...
 
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