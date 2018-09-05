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Особенности выбора обеденного стола в гостиную
Формы столов
Выделяют следующие формы.
Не менее популярны столы-трансформеры, позволяющие максимально сэкономить полезную площадь.
Возможности трансформации
Рассмотрим известные варианты трансформации. Модели позволяют экономить пространство в помещении, выручая в трудную минуту.
Раздвижные столы состоят из 3-х частей. Две из них стационарные, а третья — применяется при необходимости. Для трансформации две столешницы раздвигаются, третья укладывается на свободное пространство. Вставки бывают боковыми или центральными.
«Книжки» тоже состоят из 3-х частей, но принцип трансформации у них другой. Небольшая тумба имеет две опущенные сплошные боковые стороны. Когда нужно разложить, боковые стороны поднимают — так стол становится похож на книгу в раскрытом состоянии. Бока поднимаются, фиксируются с помощью специальных ножек.
Столы в гостиную с двойным сложением состоят из 2-х столешниц, которые располагаются друг на друге и соединяются с помощью петель. При трансформации происходит откидывание столешницы и переворачивание. Модели отличаются поворотным механизмом. Встречаются варианты, когда верхняя и нижняя часть раздвигаются в противоположные стороны.
Столы с передвижными ножками встречаются в 2-х вариантах: раскладные и раздвижные. Первый напоминает двойное сложение: для увеличения боковая сторона основания вытягивается на себя, часть столешницы откидывается. Второй отличается расположением столешницы: она прячется под столом, достается совместно с боковой каркасной частью.
Разборные имеют отдельные элементы: ножки, столешницы, элементы крепления. Модели собирают, после использования — складывают. Такой стол экономит пространство: легко прячется и достается при необходимости.
Размер стола
Параметры мебели зависят от габаритов помещения. Выбирая модель, рекомендуется учитывать, что рядом с этим предметом интерьера должны располагаться стулья и оставаться место для прохода.
При покупке стола в гостиную, учитывайте, что квадратные обычно рассчитаны на 4-х человек (в среднем его площадь — 100 см). Прямоугольные бывают на 4, 6, 8, 10, 12 мест. Размеры — от 90 на 120 см до 110 на 320 см. Диаметр круглых моделей предусматривает размещение от 2 до 12 человек. Мебель выпускается параметрами от 60 см до 180 см.
Рассчитывая посадочные места, помните, что на 1 посадочное место понадобится до 60 см поверхности. Чтобы комфортно сидеть за столом в гостиной, стулья отодвигаются на 70-75 см.
Ножки
Стол в гостиную выбирают с прочными металлическими или деревянными ножками. Специалисты рекомендуют покупать конструкции с 4 ножками, а не с 1. Это гарантирует устойчивость.
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