ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Особенности выбора обеденного стола в гостиную

06.09.2018 21:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Корпусная мебель для гостиной — это не только гарнитуры, журнальные столики и тумбы. В просторной комнате можно отвести место и для стола, который станет местом сбора всей семьи по вечерам и гостей на праздники. Каким будет ваш стол для гостиной, его форма и размер, зависит от того как, вы планируете его использовать.

Формы столов


Выделяют следующие формы.

  • Прямоугольные. Практичный вариант для домашних посиделок каждый день и праздников. Столы обычно располагаются рядом со стеной, что экономит площадь. Вмещают от 6 до 12 гостей. Минус — острые углы, что повышает риски травмирования детей до 5 лет. Решить можно покупкой специальных защитных накладок для на уголков.
  • Квадратные. Компактные, мобильные конструкции, позволяющие сэкономить площадь. Оптимально впишутся в небольшие комнаты. Рассчитаны на 4 посадочные места, имеют острые углы.
  • Круглые. Изящные модели с плавными контурами. Подходят для разных стилей помещений. Количество мест колеблется от 4 до 10 (это зависит от размеров стола). Требуют много места, поэтому их выбирают для просторных помещений.
  • Овальные. Острых углов нет, продолговатая форма гарантирует размещение большого количества людей. Подходят для классических интерьеров.
  • Фигурные. Стол в гостиную оригинальных конфигураций отлично акцентирует внимание, подходит для больших комнат с современным дизайном.

Не менее популярны столы-трансформеры, позволяющие максимально сэкономить полезную площадь.

Возможности трансформации


Рассмотрим известные варианты трансформации. Модели позволяют экономить пространство в помещении, выручая в трудную минуту.

Раздвижные столы состоят из 3-х частей. Две из них стационарные, а третья — применяется при необходимости. Для трансформации две столешницы раздвигаются, третья укладывается на свободное пространство. Вставки бывают боковыми или центральными.

«Книжки» тоже состоят из 3-х частей, но принцип трансформации у них другой. Небольшая тумба имеет две опущенные сплошные боковые стороны. Когда нужно разложить, боковые стороны поднимают — так стол становится похож на книгу в раскрытом состоянии. Бока поднимаются, фиксируются с помощью специальных ножек.

Столы в гостиную с двойным сложением состоят из 2-х столешниц, которые располагаются друг на друге и соединяются с помощью петель. При трансформации происходит откидывание столешницы и переворачивание. Модели отличаются поворотным механизмом. Встречаются варианты, когда верхняя и нижняя часть раздвигаются в противоположные стороны.

Столы с передвижными ножками встречаются в 2-х вариантах: раскладные и раздвижные. Первый напоминает двойное сложение: для увеличения боковая сторона основания вытягивается на себя, часть столешницы откидывается. Второй отличается расположением столешницы: она прячется под столом, достается совместно с боковой каркасной частью.

Разборные имеют отдельные элементы: ножки, столешницы, элементы крепления. Модели собирают, после использования — складывают. Такой стол экономит пространство: легко прячется и достается при необходимости.

Размер стола


Параметры мебели зависят от габаритов помещения. Выбирая модель, рекомендуется учитывать, что рядом с этим предметом интерьера должны располагаться стулья и оставаться место для прохода.

При покупке стола в гостиную, учитывайте, что квадратные обычно рассчитаны на 4-х человек (в среднем его площадь — 100 см). Прямоугольные бывают на 4, 6, 8, 10, 12 мест. Размеры — от 90 на 120 см до 110 на 320 см. Диаметр круглых моделей предусматривает размещение от 2 до 12 человек. Мебель выпускается параметрами от 60 см до 180 см.

Рассчитывая посадочные места, помните, что на 1 посадочное место понадобится до 60 см поверхности. Чтобы комфортно сидеть за столом в гостиной, стулья отодвигаются на 70-75 см.

Ножки


Стол в гостиную выбирают с прочными металлическими или деревянными ножками. Специалисты рекомендуют покупать конструкции с 4 ножками, а не с 1. Это гарантирует устойчивость.

Чтобы купить стол в гостиную, посетите магазины корпусной мебели из каталога TAM.BY.

 
 
Ссылка на источник 90
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Факсимильное издание к 400-летию белорусского «Букваря» представили в Национальной библиотеке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика