Особенности выбора обеденного стола в гостиную

Корпусная мебель для гостиной — это не только гарнитуры, журнальные столики и тумбы. В просторной комнате можно отвести место и для стола, который станет местом сбора всей семьи по вечерам и гостей на праздники. Каким будет ваш стол для гостиной, его форма и размер, зависит от того как, вы планируете его использовать.

Формы столов





Выделяют следующие формы.

Прямоугольные. Практичный вариант для домашних посиделок каждый день и праздников. Столы обычно располагаются рядом со стеной, что экономит площадь. Вмещают от 6 до 12 гостей. Минус — острые углы, что повышает риски травмирования детей до 5 лет. Решить можно покупкой специальных защитных накладок для на уголков.

Квадратные. Компактные, мобильные конструкции, позволяющие сэкономить площадь. Оптимально впишутся в небольшие комнаты. Рассчитаны на 4 посадочные места, имеют острые углы.

Круглые. Изящные модели с плавными контурами. Подходят для разных стилей помещений. Количество мест колеблется от 4 до 10 (это зависит от размеров стола). Требуют много места, поэтому их выбирают для просторных помещений.

Овальные. Острых углов нет, продолговатая форма гарантирует размещение большого количества людей. Подходят для классических интерьеров.

Фигурные. Стол в гостиную оригинальных конфигураций отлично акцентирует внимание, подходит для больших комнат с современным дизайном.

Не менее популярны столы-трансформеры, позволяющие максимально сэкономить полезную площадь.

Возможности трансформации





Рассмотрим известные варианты трансформации. Модели позволяют экономить пространство в помещении, выручая в трудную минуту.

Раздвижные столы состоят из 3-х частей. Две из них стационарные, а третья — применяется при необходимости. Для трансформации две столешницы раздвигаются, третья укладывается на свободное пространство. Вставки бывают боковыми или центральными.

«Книжки» тоже состоят из 3-х частей, но принцип трансформации у них другой. Небольшая тумба имеет две опущенные сплошные боковые стороны. Когда нужно разложить, боковые стороны поднимают — так стол становится похож на книгу в раскрытом состоянии. Бока поднимаются, фиксируются с помощью специальных ножек.

Столы в гостиную с двойным сложением состоят из 2-х столешниц, которые располагаются друг на друге и соединяются с помощью петель. При трансформации происходит откидывание столешницы и переворачивание. Модели отличаются поворотным механизмом. Встречаются варианты, когда верхняя и нижняя часть раздвигаются в противоположные стороны.

Столы с передвижными ножками встречаются в 2-х вариантах: раскладные и раздвижные. Первый напоминает двойное сложение: для увеличения боковая сторона основания вытягивается на себя, часть столешницы откидывается. Второй отличается расположением столешницы: она прячется под столом, достается совместно с боковой каркасной частью.

Разборные имеют отдельные элементы: ножки, столешницы, элементы крепления. Модели собирают, после использования — складывают. Такой стол экономит пространство: легко прячется и достается при необходимости.

Размер стола





Параметры мебели зависят от габаритов помещения. Выбирая модель, рекомендуется учитывать, что рядом с этим предметом интерьера должны располагаться стулья и оставаться место для прохода.

При покупке стола в гостиную, учитывайте, что квадратные обычно рассчитаны на 4-х человек (в среднем его площадь — 100 см). Прямоугольные бывают на 4, 6, 8, 10, 12 мест. Размеры — от 90 на 120 см до 110 на 320 см. Диаметр круглых моделей предусматривает размещение от 2 до 12 человек. Мебель выпускается параметрами от 60 см до 180 см.

Рассчитывая посадочные места, помните, что на 1 посадочное место понадобится до 60 см поверхности. Чтобы комфортно сидеть за столом в гостиной, стулья отодвигаются на 70-75 см.

Ножки





Стол в гостиную выбирают с прочными металлическими или деревянными ножками. Специалисты рекомендуют покупать конструкции с 4 ножками, а не с 1. Это гарантирует устойчивость.

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