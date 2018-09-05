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Урок от олимпийского чемпиона прошёл в школе № 7

06.09.2018 22:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Школа всегда рада выпускникам. Несмотря на свой плотный график, связанный с именным турниром по гребле, Сергей Лаврентьевич Макаренко, олимпийский чемпион, заслуженный тренер Республики Беларусь, Почетный гражданин города Бреста и Брестской области, побывал в родной школе № 7 г. Бреста и провел олимпийский урок.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58636.php

Урок от олимпийского чемпиона прошёл в школе № 7

На уроке присутствовали спортсмены школы: пловцы, теннисисты, каратисты, дзюдоисты, бейсболисты, фигуристы и, конечно, гребцы. Это надежда школы и белорусского спорта, потому что среди них уже есть победители областных, республиканских и международных соревнований. Ребятам было интересно всё: история развития Олимпийских игр, рассказ о современном олимпийском движении Беларуси и, конечно, ответы на вопросы, заданные олимпийскому чемпиону.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58636.php

Урок от олимпийского чемпиона прошёл в школе № 7


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58636.php

Урок от олимпийского чемпиона прошёл в школе № 7

А вопросы были разные: соизмерима ли слава олимпийского чемпиона и артиста, зависит ли скорость лодки от температуры воды, кто устанавливает режим дня для настоящего спортсмена, с какого возраста можно заниматься греблей, как правильно настроиться на победу в соревнованиях и другие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58636.php

Урок от олимпийского чемпиона прошёл в школе № 7

Сергей Лаврентьевич очень искренне, доброжелательно отвечал на вопросы ребят и с удовольствием делился своими воспоминаниями не только о спортивной карьере, но и о школьных годах, одноклассниках, с которыми до сих пор поддерживает дружеские отношения. Олимпийский чемпион по доброй традиции привез подарки лучшим спортсменам школы – ученические дневники с интересной информацией об олимпийском движении и пожеланиями от чемпиона.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58636.php

Урок от олимпийского чемпиона прошёл в школе № 7

Учащиеся накануне Дня рождения Сергея Лаврентьевича (через неделю ему исполнится 81 год!) подарили необычный сувенир – Домовенка, который принесет в дом тепло и добрые воспоминания о своей родной школе.

 
Теги: Брест
 
 
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Школа всегда рада выпускникам. Несмотря на свой плотный график, связанный с именным турниром по гребле, Сергей Лаврентьевич Макаренко, олимпийский чемпион,...
 
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