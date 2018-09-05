Свинец из Белоозёрска: что говорят экспертизы

Летняя жара и разбирательство по существу сбили накал эмоций, связанных со строительством аккумуляторного завода недалеко от Бреста и поставщиком свинца для него из Белоозёрска.



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Но всё это время компетентные органы не прекращали рассматривать заявления граждан. Расскажем о результатах.



Московская экспертиза не корректна



В некоторых СМИ и социальных сетях проходила информация о приезде московских специалистов, которые где-то брали пробы грунта в Берёзовском районе и потом проводили анализы. В текстах фигурировал даже МГУ, что прибавляло авторитетности, а видеоролики в интернете подогревали эмоции. Главное управление юстиции Брестского облисполкома поручило областному Центру гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья прояснить ситуацию. И вот что прояснилось.



Известно, кто проводил экспертизу: копия отчёта о результатах анализа утверждена руководителем «ЛокИнвест». Заметим, что эта фирма – вовсе не известный университет. Относительно видеоролика санслужба сообщает, что указанный в запросе ролик удалён из сети, поэтому дать компетентный комментарий по поводу корректности озвученной информации нельзя.



Хотя это лишь косвенно касается темы, заметим, что авторы некоторых спорных по содержанию роликов, выкладывая их в интернет, устанавливают защиту от скачиваний. Это даёт им свободу манёвра в случае, когда факты не подтвердятся или мнения окажутся на грани фола, убрал ролик – и концы в воду…

Вместе с тем ЦГЭиОЗ высказался в ответе о некорректности применения результатов отчёта на территории Беларуси. Аргумент первый: общество с ограниченной ответственностью «ЛокИнвест» аккредитовано в Национальной системе аккредитации России, но в области аккредитации отсутствует отбор и определение в почве химических веществ. При этом документ «о результатах анализа» содержит ссылку на лабораторию аналитического центра в университете, но отсутствует ссылка на протокол испытаний от этого органа, как этого требуют госстандарты.



Ещё процитируем: «На запрос Брестского областного ЦГЭиОЗ о предоставлении актов отбора или сведений о наличии полномочий для проведения отбора проб на территории Республики Беларусь ООО «ЛокИнвест» отказано в предоставлении информации». Добавим, что у Евразийского экономического союза нет общих технических регламентов качества почвы. И аккредитация в России не означает автоматической аккредитации в Беларуси и наоборот.

Как видим, логической связи между белорусской землёй, частным предприятием в Москве и известным университетом не прослеживается.



Минздрав тоже отвечает



Обращения обеспокоенные граждане посылали и в другие инстанции, это и понятно – столько эмоций накручено… Одно из писем направили из деревни Тельмы-2 в Минздрав. В ответе от 2 августа этого года министерство подробно излагает правовые основания, на которых предоставлялся земельный участок для строительства предприятия в Белоозёрске, как проходила экологическая экспертиза и как организован контроль: «Локальный мониторинг осуществляется на пяти постоянных пробных площадках в районе расположения потенциальных источников вредного воздействия. Лабораторные исследования проводятся Институтом природопользования Национальной академии наук Беларуси и Республиканским центром аналитического контроля в области охраны окружающей среды и являются независимым исследованием. За период проведения мониторинга превышения ПДК свинца в почве на границе СЗЗ и территории близлежащей жилой застройки не выявлено».



Исследованиям москвичей посвящён один абзац, вот краткий вывод: «…в предоставленном отчёте отсутствуют сведения, подтверждающие соблюдение требований при отборе проб, регламентируемых нормативными документами». Там же указывается, что, по предоставленной электронной версии отчёта московских специалистов, в пробах, отобранных на приусадебных участках деревни Хрисо, превышений ПДК по валовому содержанию свинца не выявлено. Хоть правовая основа работы москвичей шатка и уязвима, но и она не обнаружила загрязнений в населённом пункте.



Проверили кабачки и помидоры



Тем не менее, обеспокоенность людей потребовала дополнительных проверок. В июле были отобраны пробы, и для большей точности доставили их в четыре разные лаборатории. Отобрали шесть образцов почвы на границе санитарно-защитной зоны, три образца воды из шахтных колодцев в деревне Хрисо и восемь образцов плодоовощной продукции. Проверяли капусту, кабачки, яблоки, помидоры, тыкву, собранные в уже упомянутой деревне и садовом товариществе «Яблонька», и вот результат: превышений ПДК свинца не установлено. Три пробы атмосферного воздуха в зоне действия «Белинвестторг-Сплава» тоже без превышений.



Ответ на обращение граждан подписан заместителем министра — главным государственным санитарным врачом Беларуси Натальей Жуковой.