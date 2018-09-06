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Под Молодечно водитель легковушки сбил 58-летнего велосипедиста
Новости Беларуси. Смертельное ДТП под Молодечно: водитель легковушки сбил велосипедиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Погибший – 58-летний житель Вилейки. Трагедия произошла на трассе Минск-Нарочь возле деревни Лозовец. За рулем был 43-летний житель Вилейки. После наезда он съехал в кювет.
Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома:
Возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до 5 лет лишения свободы. Напомним, с начала 2018 года на белорусских дорогах пострадали свыше 70 велосипедистов.
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Новости Беларуси. Смертельное ДТП под Молодечно: водитель легковушки сбил велосипедиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Погибший – 58-летний житель...
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