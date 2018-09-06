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Под Молодечно водитель легковушки сбил 58-летнего велосипедиста

06.09.2018 22:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Смертельное ДТП под Молодечно: водитель легковушки сбил велосипедиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Под Молодечно водитель легковушки сбил 58-летнего велосипедиста

Погибший – 58-летний житель Вилейки. Трагедия произошла на трассе Минск-Нарочь возле деревни Лозовец. За рулем был 43-летний житель Вилейки. После наезда он съехал в кювет.

Под Молодечно водитель легковушки сбил 58-летнего велосипедиста

Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома:
Водитель вызвал скорую помощь, дождался ее и скрылся с места совершения ДТП. Его задержали вечером.

Под Молодечно водитель легковушки сбил 58-летнего велосипедиста

Возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до 5 лет лишения свободы. Напомним, с начала 2018 года на белорусских дорогах пострадали свыше 70 велосипедистов.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Смертельное ДТП под Молодечно: водитель легковушки сбил велосипедиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  Погибший – 58-летний житель...
 
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