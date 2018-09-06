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Картошка-гигант выросла в Молодечненском районе

06.09.2018 22:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Картофельный край. Жительница Молодечненского района Елена Петрович откопала на своем участке картофель весом более килограмма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Картошка-гигант выросла в Молодечненском районе

Земельный надел небольшой – лишь 5 соток. Весной хозяйка посадила только одно ведро корнеплодов.

Картошка-гигант выросла в Молодечненском районе

Урожая же насобирала аж два мешка. Кстати, уродился не только картофель. Овощей у хорошей хозяйки – полные сусеки.

 
 
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Новости Беларуси. Картофельный край. Жительница Молодечненского района Елена Петрович откопала на своем участке картофель весом более килограмма, сообщили в...
 
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