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БРСМ ждёт ребрендинг организации
Новости Беларуси. Большие поступки для малой родины. Проектом #ЗаДело! – он стартовал сегодня – БРСМ отмечает 16 день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Суть трудового марафона – в максимальном вовлечение молодежи в благоустройство своей малой родины.
Например, в Минске акция развернулась на острове Комсомольцев в парке Победы. В скором времени здесь появятся площадки для молодежных концертов и встреч, а также дизайнерские скамейки с элементами белорусского орнамента.
Такие открытые креативные пространства, по мнению организаторов, должны стать центром притяжения. Меняться планирует и сама молодежная организация.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
Новый проект #ЗаДело! БРСМ позиционирует как долговременный. Реализован он будет во всех регионах. Так, в Витебске активисты благоустроят сквер Молодежи, в Могилеве – площадку у Дворца культуры области, а в Бресте и Гродно займутся дворовыми территориями.
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Новости Беларуси. Большие поступки для малой родины. Проектом #ЗаДело! – он стартовал сегодня – БРСМ отмечает 16 день рождения, сообщили в программе Новости «24...
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