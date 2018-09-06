ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БРСМ ждёт ребрендинг организации

06.09.2018 22:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Большие поступки для малой родины. Проектом #ЗаДело! – он стартовал сегодня – БРСМ отмечает 16 день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Суть трудового марафона – в максимальном вовлечение молодежи в благоустройство своей малой родины.

БРСМ ждёт ребрендинг организации

Например, в Минске акция развернулась на острове Комсомольцев в парке Победы. В скором времени здесь появятся площадки для молодежных концертов и встреч, а также дизайнерские скамейки с элементами белорусского орнамента.

БРСМ ждёт ребрендинг организации

Такие открытые креативные пространства, по мнению организаторов, должны стать центром притяжения. Меняться планирует и сама молодежная организация.

БРСМ ждёт ребрендинг организации

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
На данный момент мы вели внутренние преобразования, перенастраивались. Мы хотим, чтобы 2019 год стал для нас знаковым, хотим запустить ребрендинг нашей организации. Да, мы преемники комсомола, но мы должны быть дыханием молодежи, чувствовать это. И мы хотим, возможно, подумать над новым форматом, новым названием.

БРСМ ждёт ребрендинг организации

Новый проект #ЗаДело! БРСМ позиционирует как долговременный. Реализован он будет во всех регионах. Так, в Витебске активисты благоустроят сквер Молодежи, в Могилеве – площадку у Дворца культуры области, а в Бресте и Гродно займутся дворовыми территориями.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 125
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Большие поступки для малой родины. Проектом #ЗаДело! – он стартовал сегодня – БРСМ отмечает 16 день рождения, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Километры добра: итоги благотворительной акции «Бегущие города» подвели в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика