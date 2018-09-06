Путин предложил штрафовать за отказ нанимать на работу предпенсионеров

Владимир Путин внес поправки об уголовной ответственности компаний за необоснованный отказ в приеме на работе граждан предпенсионного возраста. Сообщение о внесении поправок и их текст опубликованы на сайте Кремля. Законопроект зарегистрирован и направлен председателю Госдумы, следует из базы данных законопроектов на сайте Госдумы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Согласно предложенным президентом РФ поправкам, отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тыс. российских рублей или в пересчете около 6190 белорусских рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев) или обязательные работы до 360 часов. Эти изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.