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Путин предложил штрафовать за отказ нанимать на работу предпенсионеров
Владимир Путин внес поправки об уголовной ответственности компаний за необоснованный отказ в приеме на работе граждан предпенсионного возраста. Сообщение о внесении поправок и их текст опубликованы на сайте Кремля. Законопроект зарегистрирован и направлен председателю Госдумы, следует из базы данных законопроектов на сайте Госдумы.
Согласно предложенным президентом РФ поправкам, отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тыс. российских рублей или в пересчете около 6190 белорусских рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев) или обязательные работы до 360 часов. Эти изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.
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За "необоснованный отказ" в приеме на работу граждан предпенсионного возраста Путин предложил наказывать денежными штрафами или обязательными работами.
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