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Израильские ученые сделают торты полезными

06.09.2018 — Разное | Полымя  
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Обилие сахара, пожалуй, самая неприятная часть любого торта. Но теперь ученые нашли способ уменьшить количество сахара в кондитерских изделиях, не влияя на его привлекательный сладкий вкус.

Израильские ученые сделают торты полезными

Кондитеры уже намекнули, что они изменят свои рецепты, чтобы снизить содержание сахара в сладких лакомствах на 40 процентов. Если лакомства поразят клиентов, это может означать конец искусственных подсластителей, связанных с долгосрочным увеличением веса.

Израильская фирма по производству пищевых продуктов DouxMatok обнаружила, как сделать так, чтобы весь сахар из кондитерских изделий, даже если его там немного, оказывался весь на вкусовых рецепторах.

Сахарные молекулы должны ложиться на вкусовые рецепторы во рту, чтобы люди наслаждались сладостью. Тем не менее, только пятая часть сахара, используемая для приготовления тортов, печенья и шоколада, попадает на рецепторы. Остальные обходят их и оказываются прямо в желудке.

Эксперты по пищевым продуктам в течение многих лет пытались сократить содержание сахара в борьбе с ожирением, но пока не справились с этим. Но теперь исследователи из DouxMatok нашли способ так распределить сахар, чтобы он оказывался на вкусовых рецепторах. Он имитирует процесс, используемый в фармацевтической промышленности, где лекарственные средства покрыты молекулами, чтобы обеспечить правильную дозировку необходимым частям тела.

Компания добавила микроскопические частицы из безвкусных минералов, такие как диоксид кремния, и покрыли их молекулами сахара. Специалисты DouxMatok утверждают, что это помогает молекулам сахара оказываться на вкусовых рецепторах и заставляет их задерживаться там дольше.

Тесты, проведенные профессиональными группами, подтвердили, что вкус продуктов, где использовалась новая формула, не менялся. Südzucker, крупнейший в Европе производитель сахара, уже успел заключить сделку с DouxMatok, чтобы внести коррективы в производство этого продукта.

Единственный минус технологии заключается в том, что процесс может повысить стоимость кондитерских изделий на 10 процентов, так как потребуются дополнительные ингредиенты, чтобы продукты были привычного размера.

Источники: positime.ru (текст Екатерины ПАСТУХОВОЙ), dailymail.co.uk
*Фото носит иллюстративный характер

 
 
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Обилие сахара, пожалуй, самая неприятная часть любого торта. Но теперь ученые нашли способ уменьшить количество сахара в кондитерских изделиях, не
 
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