Первый в мире бионический глаз поможет миллионам людей снова видеть

Специалисты сделали еще один важный шаг на пути к созданию первого в мире бионического глаза, который даст возможность миллионам слепым людей возможность снова видеть.





Впервые команда исследователей построила трехмерное искусственное «глазное яблоко», способное обнаруживать изменения уровня света.

Бионический глаз, который имитирует функцию сетчатки для восстановления зрения, работает в тандеме с имплантатом для преобразования изображений, которые он видит. Электрические импульсы от клеток сетчатки несут сигналы изображения обратно в мозг.

Используя трехмерную печать, ученые смогли изготовить прототип намного быстрее, чем в предыдущих случаях. Это дает надежду на то, что это может стать жизнеспособным коммерческим решением в будущем.

Однако нет даты, когда окончательная версия будет готова для использования пациентами.

Следующим шагом станет создание прототипа глазного яблока с более легкими рецепторами для воссоздания высокого качества зрения. Ученые ищут способ 3D-печати той же технологии на более мягкий материал, который можно будет вставить в глазницу.

Исследователи из Университета Миннесоты впервые создали искусственное глазное яблоко с помощью 3D-принтера, чтобы добавить световые рецепторы на полусферическую поверхность. Это первый шаг к созданию полноценного «бионического глаза», который позволит восстановить зрение слепых или людей с частичной потерей зрения.

До сих пор бионические глаза считались научной фантастикой, но теперь мы ближе, чем когда-либо к их созданию, используя многофакторный трехмерный принтер, сказал Майкл Мак-Алпин, соавтор исследования.

Ученые начали с полусферического стеклянного купола, чтобы понять, как печатать электронику на изогнутую поверхность. Используя собственный 3D-принтер, они настроили его так, чтобы использовать в нем чернила из черных частиц серебра. Распределенные чернила оставались на месте и равномерно высыхали на «глазном яблоке», вместо того, чтобы стекать по изогнутой поверхности.

Затем специалисты использовали высушенные чернила для размещения фотодиодов, которые преобразуют свет в электричество. Их создали с использованием полупроводниковых полимерных материалов. В общей сложности нужно около часа, чтобы завершить бионический глаз, используя этот метод.

По словам доктора МакАлпина, им предстоит долгий путь, чтобы начать регулярно печатать активную электронику. Но их 3D-печатные полупроводники теперь начинают показывать, что они могут потенциально конкурировать с эффективностью полупроводниковых устройств, изготовленных на микрозаборных установках.

Источники: positime.ru (текст Екатерины ПАСТУХОВОЙ), dailymail.co.uk

Фото: www.dailymail.co.uk