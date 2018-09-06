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Дело БелТА - «преступление не представляет большой общественной опасности»

06.09.2018 22:54 — Разное | Партизан  
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Председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что так называемое дело БЕЛТА является банальным с точки зрения следственной ситуации и не является сложным, однако оно обрело «широкий общественный резонанс на пустом месте», так как были затронуты журналисты.

Дело БелТА - «преступление не представляет большой общественной опасности»
Об этом Носкевич заявил в эфире телеканала «Беларусь 1». Сегодня председатель СК докладывал президенту о громких уголовных делах.

«Те фактические данные, которые мы имеем, говорят о том, что фигуранты дела понимали, что они делают, и, к большому сожалению, либо безразлично к этому относились, либо осознанно ступили на этот путь», — так ответил Носкевич на замечание журналиста о том, что эксперты считают, что в данном деле имел место не столько злой умысел, сколько правовой нигилизм.

По его словам, «преступление не представляет большой общественной опасности».

«Наверное, о суровых мерах наказания в перспективе речи быть не может, но факт есть факт и это прецедент», — отметил председатель СК.

Он заявил, что расследование по данному делу не затянется, есть задержка с осмотром изъятой техники, но все готово к завершающей стадии.

Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Среди задержанных оказались редакторы и журналист TUT.BY — Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, а также политический обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Еще нескольких редакторов TUT.BY после допроса отпустили.

В СК заявили, что против журналистов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БЕЛТА» о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.

Действия Марины Золотовой квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Бездействие должностного лица).


Позже подозреваемыми по «делу БЕЛТА» стали журналист Павлюк Быковский, журналист Алексей Жуков, главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина.

Журналисты и редакторы были отпущены 9−10 августа.


 
 
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Председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что так называемое дело БЕЛТА является банальным с точки зрения следственной ситуации и не является...
 
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