Дело БелТА - «преступление не представляет большой общественной опасности»

«Беларусь 1 ». Сегодня председатель СК докладывал президенту о громких уголовных делах. Об этом Носкевич заявил в эфире телеканала». Сегодня председатель СК докладывал президенту о громких уголовных делах.





«Те фактические данные, которые мы имеем, говорят о том, что фигуранты дела понимали, что они делают, и, к большому сожалению, либо безразлично к этому относились, либо осознанно ступили на этот путь», — так ответил Носкевич на замечание журналиста о том, что эксперты считают, что в данном деле имел место не столько злой умысел, сколько правовой нигилизм.





По его словам, «преступление не представляет большой общественной опасности».





«Наверное, о суровых мерах наказания в перспективе речи быть не может, но факт есть факт и это прецедент», — отметил председатель СК.





Он заявил, что расследование по данному делу не затянется, есть задержка с осмотром изъятой техники, но все готово к завершающей стадии.





Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Среди задержанных оказались редакторы и журналист TUT.BY — Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, а также политический обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Еще нескольких редакторов TUT.BY после допроса отпустили.





В СК заявили, что против журналистов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БЕЛТА» о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.





Действия Марины Золотовой квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Бездействие должностного лица).









Позже подозреваемыми по «делу БЕЛТА» стали журналист Павлюк Быковский, журналист Алексей Жуков, главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина.





Журналисты и редакторы были отпущены 9−10 августа.



