|
США, Франция, Германия и Канада поддержали выводы Великобритании о отравлении Скрипалей ГРУ
Страны согласны с выводами Лондона.
Подозреваемые по делу отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери являются сотрудниками ГРУ, говорится в совместном заявлении, распространенном в четверг пресс-службой правительства Германии.
«Мы полностью доверяем британской оценке, что оба подозреваемых являлись сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ, и что эта операция с большой вероятностью была санкционирована на высоком правительственном уровне», - говорится в заявлении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страны согласны с выводами Лондона.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)