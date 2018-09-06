США, Франция, Германия и Канада поддержали выводы Великобритании о отравлении Скрипалей ГРУ

Подозреваемые по делу отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери являются сотрудниками ГРУ, говорится в совместном заявлении, распространенном в четверг пресс-службой правительства Германии.









«Мы полностью доверяем британской оценке, что оба подозреваемых являлись сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ, и что эта операция с большой вероятностью была санкционирована на высоком правительственном уровне», - говорится в заявлении.



