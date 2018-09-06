Сергей Шнуров учудил на съемках шоу «Голос»

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пишет 7 дней, стал самым неожиданным наставником в новом сезоне шоу «Голос». Фанаты проекта никак не ожидали увидеть его в этой серьезной и почетной роли. Но Шнур не был бы собой, если бы не принес на съемочную площадку шоу Первого канала свои правила. Сергей Шнуров,7 дней, стал самым неожиданным наставником в новом сезоне шоу «Голос». Фанаты проекта никак не ожидали увидеть его в этой серьезной и почетной роли. Но Шнур не был бы собой, если бы не принес на съемочную площадку шоу Первого канала свои правила.





Во-первых, певец не отказался от своего привычного образа. Лидер группы «Ленинград» для «слепых прослушиваний» выбрал спортивный костюм. Также он не снял массивные золотые украшения. Впрочем, для серьезности надел очки.





Но самое главное, что уже к концу первого съемочного дня Шнуров стал, не таясь и не обращая внимания на запреты, курить прямо в кресле наставника!





«Таких привилегий я добился не сразу, — рассказал Сергей. — Сначала курил на улице, потом в темной комнатке, потом в коридорчике, а теперь курю в кресле и вообще везде. Руководство поняло, что бороться со мной бесполезно».





Разумеется, кадры с курением в монтаж шоу не войдут, даже если вдруг далеко не примерное поведение Шнура записали камеры.





Между прочим, Сергей нарушает сразу несколько пунктов федерального закона о курении, так как предается своей пагубной страсти в помещении, предназначенном для оказания услуг учреждений культуры, а также прямо на рабочем месте и в рабочей зоне, организованной в помещении. А учитывая формат шоу «Голос», то можно «подтянуть» и образовательное учреждение.





На самом деле курить после каждого третьего выступления — это было изначальное условие Шнурова, которое он выдвинул прежде, чем согласиться стать наставником «Голоса».





«Это ускоряет процесс, если я курю, не отходя от рабочего места», — рассказал Сергей в интервью «Теленеделе».







