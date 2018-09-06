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КГК проверил больницы Гомеля: хлеб в шницеле и отсутствие фруктов

06.09.2018 21:52 — Разное | Партизан  
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Сотрудники Комитета госконтроля провели проверки в больницах в Гомеле и Лельчицах и выявили многочисленные нарушения в организации питания.


Например, необходимые для питания пациенток родильного отделения соки и фрукты не закупались в течение двух лет, а в мясном шницеле нашли хлеб, которого вообще там не должно быть, пишет telegraf.by
Как сообщается на сайте Госконтроля, контрольно-аналитические мероприятия прошли в Гомельской городской клинической больнице №3, Гомельской городской больнице №4 и Лельчицкой ЦРБ. Они выявили, что в учреждениях здравоохранения закупка продуктов питания велась через посредников, а условия договоров на их закупку могли меняться на стадии их исполнения. Это привело к увеличению расходования бюджетных денег.
 
Также проверка показала, что при организации питания пациентов не выполнялись суточные нормы набора продуктов, нарушалась технология приготовления блюд. Так, в ГГКБ №3 не выполнялись нормы питания по 11 наименованиям продуктов из 26, а для пациенток родильного отделения два года не закупали ни соки, ни фрукты, которые должны присутствовать в их рационе. В ГГБ № 4 не выполнялись нормы питания по 10 наименованиям продуктов. 
 
Шесть из семи образцов блюд, отобранных на пищеблоке ГГКБ №3, не соответствовали нормам вложения сырья. В плове из отварного мяса содержание жира было занижено на 81%, в супе картофельном с рыбой - на 45%, а шницель натуральный рубленный почти на четверть состоял из хлеба, содержание которого в нем вообще не допускается.
 
По итогам проверки Госконтроля 8 физических и 2 юридических лица были оштрафованы на общую сумму 2 446 рублей. 15 человек привлекли к дисциплинарной ответственности, одного уволили.


 
Теги: Гомель
 
 
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Сотрудники Комитета госконтроля провели проверки в больницах в Гомеле и Лельчицах и выявили многочисленные нарушения в организации питания.
 
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