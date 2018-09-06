Сироту речицкий суд защитил. Училище хотело взыскать более Br 4 тыс.

сайт Белсат. Первоначально Речицкий лицей вообще хотел взыскать Br 7,5 тыс., в ходе рассмотрения дела сумма претензий была снижена, пишетБелсат.

И вот теперь правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко, который представлял интересы парня в суде, сообщил в «Facebook», что суд освободил парня от возмещения расходов на обучение.









Вячеслав Горленко – сирота. Его отца лишили родительских прав, а мать умерла в марте 2013-го. После интерната парень поступил в Калинковичский государственный профессиональный аграрно-технический лицей.



