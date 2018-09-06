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Сироту речицкий суд защитил. Училище хотело взыскать более Br 4 тыс.
Училище хотело получить от Вячеслава Горленко «деньги за обучение».
Первоначально Речицкий лицей вообще хотел взыскать Br 7,5 тыс., в ходе рассмотрения дела сумма претензий была снижена, пишет
И вот теперь правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко, который представлял интересы парня в суде, сообщил в «Facebook», что суд освободил парня от возмещения расходов на обучение.
Вячеслав Горленко – сирота. Его отца лишили родительских прав, а мать умерла в марте 2013-го. После интерната парень поступил в Калинковичский государственный профессиональный аграрно-технический лицей.
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Училище хотело получить от Вячеслава Горленко «деньги за обучение».
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