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Сироту речицкий суд защитил. Училище хотело взыскать более Br 4 тыс.

06.09.2018 21:40 — Разное | Партизан  
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Училище хотело получить от Вячеслава Горленко «деньги за обучение».

Первоначально Речицкий лицей вообще хотел взыскать Br 7,5 тыс., в ходе рассмотрения дела сумма претензий была снижена, пишет сайт Белсат.
И вот теперь правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко, который представлял интересы парня в суде, сообщил в «Facebook», что суд освободил парня от возмещения расходов на обучение.


Вячеслав Горленко – сирота. Его отца лишили родительских прав, а мать умерла в марте 2013-го. После интерната парень поступил в Калинковичский государственный профессиональный аграрно-технический лицей.


 
 
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Училище хотело получить от Вячеслава Горленко «деньги за обучение».
 
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