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7 сентября. События и люди

07.09.2018 02:38 — Разное | Аргументы и факты  
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7 сентября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Бразилия - День Независимости.

ПРИМЕТЫ.

Тит и Варфоломей. Святой Тит последний гриб растит. Большой урожай грибов в течение лета предвещает продолжительную зиму.

РОДИЛИСЬ:

1870 Александр Иванович КУПРИН, российский писатель.

1894 Гала ДАЛИ (Елена Дмитриевна ДЬЯКОНОВА), русская жена французского поэта Поля ЭЛЮАРА, затем живописца Сальвадора ДАЛИ.

1899 Изабелла Даниловна ЮРЬЕВА, российская певица, королева «жестокого» романса. По паспорту родилась в 1902 году.

1911 Тодор ЖИВКОВ, бывший болгарский лидер. Живков запомнился тем, что на одном из съездов своей партии выдвинул идею присоединения Болгарии к СССР в качестве шестнадцатой республики. Похоже, что это было столь неожиданно даже для советского руководства, что оно никак не отреагировало на это предложение.

1912 Дэвид ПАКАРД, американский инженер, один из основателей компании «Hewlett-Packard» (начальный капитал фирмы составлял $538).

1936 Бадди ХОЛЛИ (Чарлз ХАРДИН), пионер рока. Погиб в авиакатастрофе. Первые $5 заработал в возрасте 5 лет, участвуя в конкурсе наподобие «Утренней звезды».

1955 Олег Степанович ШТЕФАНКО, российский актёр. У него двое детей.

1959 Иван Игоревич ЗАТЕВАХИН, российский телеведущий («Диалоги о животных», «Диалоги о рыбалке»). Имеет чёрный пояс по каратэ.

СОБЫТИЯ:

1812 Состоялось Бородинское сражение Отечественной войны 1812 года между русскими и французскими войсками в районе села Бородино (125 км от Москвы). Потери у Наполеона: свыше 58 тыс. человек, в т.ч. 47 генералов. Со стороны России: убитых и раненых 44 тыс. человек, в т.ч. 23 генерала.

1813 Впервые выражение «Дядя Сэм» связали с правительством США. В период второй англо-американской войны поставщиком мяса для американской армии был Сэмюэл УИЛСОН из города Трой (шт. Нью-Йорк). Мясо поставлялось в бочках, на которых с помощью трафарета были выведены большие буквы US (United States). Сторож-ирландец подумал, что эта надпись обозначает фамилию поставщика и прочёл её как «Uncle Sam Wilson», т.е. «дядюшка Сэм Уилсон». Вряд ли можно сказать, что эта мысль пришла сторожу именно в этот день, но 15 сентября 1961 года Конгресс США вынес постановление считать дядюшку Сэма Уилсона прародителем национального символа Америки Дяди Сэма.

1923 В Вене была учреждена Международная комиссия криминальной полиции - Интерпол. Беларусь стала членом Интерпола в 1993 году.

1936 В Тасмании умер последний в мире сумчатый волк.

1951 Почтовая служба Канады заявила, что все отправители писем обязаны указывать на конверте название улицы и номер дома (до этого многие указывали лишь город и фамилию адресата).

1992 Газета «Коммерсант» первой использовала термин «новые русские»

1998 День рождения поисковой системы Google.

2011 Под Ярославлем разбился самолёт Як-42 с местной хоккейной командой «Локомотив», направлявшейся на матч в Минск. 44 человека погибли, в том числе известный белорусский хоккеист Руслан САЛЕЙ. Выжил только бортинженер Александр СИЗОВ.

 
Теги: Минск
 
 
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