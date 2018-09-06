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Перед запретом Беларусь накачивается российскими бензинами: их импорт вырос на 83 процента

07.09.2018 00:09 — Разное | Ежедневник  
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Перед запретом Беларусь накачивается российскими бензинами: их импорт вырос на 83 процента

newsrussia.today

Импорт Беларусью российских нефтепродуктов в первом полугодии 2018 года вырос на 83,4% и достиг суммы свыше 800 млн долларов. Это самая высокая динамика после 2012 года.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, в первом полугодии на белорусский рынок было ввезено 2 190 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму 861,7 млн долларов. Это – на 85,3% больше, чем импортировала страна в аналогичном периоде 2017 года (1440 тыс. тонн на 465,1 млн долларов).

Подавляющая доля в общем объеме импортного топлива приходится на поставки из России. Заводы восточной соседки отгрузили на белорусский рынок в первом полугодии 2 111 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму 807,9 млн долларов. Это на 83,4% больше, чем составлял импорт в первом полугодии прошлого года. Вторым по объемам поставщиком топлива стал Казахстан, откуда в Беларусь было привезено всего 54 тыс. тонн нефтепродуктов на 23,5 млн долларов.

Рекордный объем топлива в Беларусь  был ввезен в 2012 году, когда Россия приостановила поставки на белорусские НПЗ нефти. В этом году белорусские потребители получили 8 344 тыс. тонн нефтепродуктов на 4, 909 млрд долларов. После урегулирования конфликта импорт резко снизился (в 2013 году – 68,9 млн долларов), но с 2015 года начал набирать обороты. В 2015 году белорусы получили топлива на сумму 469,8 млн долларов, в 2016 году – на 527,1 млн долларов, в 2017 году – 3 290 тыс. тонн на 1, 084 млрд долларов.

Напомним, что в августе СМИ сообщили, что с октября этого года Россия планирует приостановить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Беларусь. Намерения это сделать подтвердил глава российского Минэнерго Александр Новак, заявивший, что беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию являются экономически нецелесообразными. Москва мотивирует это предложение потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза».

 
 
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Импорт Беларусью российских нефтепродуктов в первом полугодии 2018 года вырос на 83,4% и достиг суммы свыше 800 млн долларов. Это самая высокая динамика после 2012 года.
 
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