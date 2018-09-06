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Михаил Захаров: "Полотенца в Мальмё неприятно было брать в руки. Ими 30 лет вытирались"

07.09.2018 06:30 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал, как его команда смогла одолеть в Лиге чемпионов шведский «Мальмё», и дал комментарии о ситуации с пропажей полотенец со шведской арены, в чем был обвинен минский клуб, сообщает сайт «Юности».


Фото: ХК "Юность"

— Уже первый период должны были завершать со счетом 5:0. Ведь помимо двух голов еще не реализовали три выхода один на один с вратарем шведов. В целом же на протяжении всего матча преимущество было на нашей стороне, ребята уверенно контролировали матч. Проблема только в той разнице в счете, которая была зафиксирована в Мальме. Но в том случае сказалась дорога. Мы добирались в Швецию очень долго. Выехали рано утром, в 4 утра, а прибыли на место только в 23:00. Не тренировались, почти сутки в пути, без нормальной раскатки. Отсюда и такой результат в первом матче. Уверен, при нормальной дороге могли обыграть такого соперника и на выезде.

— Победа стала возможной в том числе и хорошим действиям в большинстве: четыре шайбы забросили именно в этой игровой ситуации.

— Повторюсь, досконально разобрали соперника после предыдущего поединка, постарались определить сильные и слабые стороны шведов. Как результат, не только голы, но и то, что не позволили ничего создать первой пятерке «Мальме», полностью его закрыли.

— Дома «Юность» победила с большей разницей шайб, нежели проиграла шведам на выезде. Этот результат был принципиален?

— Перед хоккеистам ставилась в том числе и такая задача. Если могли заметить, то даже при счете 4:1 не стали играть на удержание разницы, а продолжали атаковать. Знали, что в итоге возможны разные варианты, потому требовали и большего количества заброшенных голов. Сейчас могу сказать, что команда с поставленной задачей полностью справилась, всем ребятам крепкая «пятерка».

— В этом матче результативной игрой вновь отметился Когалев. Не опасаетесь, что КХЛовское «Динамо» может вернуть его в свой состав?

— Так уж сложилось, что «Динамо» забирает почти 70 процентов воспитанников «Юности». Если Когалева захотят забрать, мы против не будем.

— Сотрудничество минских «Динамо» и «Юности» принесет пользу белорусскому хоккею?

— Поживем — увидим.

— «Юность» стартовала в Лиге чемпионов с двух поражений. Это психологически сильно давило на команду?

— Нет, не давило. У нас позади был тяжелейший непростой выезд. Столько лет в хоккее, однако не припомню столь тяжелого перелета-переезда. Перебои с транспортом… сложно, когда ты в аэропорту, где ни присесть толком, ни прилечь отдохнуть в ожидании своего рейса. В такой ситуации ребята показали себя отлично, сплотились, восстановились и провели хороший матч.

— Накануне матча с шведском стороны пошли обвинения в адрес «Юности в воровстве…

— Об это следовало спрашивать у главного тренера шведов, пока он находился на пресс-конференции. Честно признаться, я сам ничего не понимал. Почему вы ему не задали этот вопрос? Спросили бы: есть ли у «Мальме» претензии к нам или нет. Но я точно знаю, что когда они в Минск приехали, то такие глаза от удивления сделали. В клубе есть видео с их приездом в раздевалку…

Но если мы взяли три мотка ленты… И они у нас. У нас лежало 50 мотков ленты. За всю историю, сколько наш клуб ездит по Европе… Гостиницы вообще претензий никаких не имеют. Там были такие полотенца. Могу поспорить, что у вас таких в доме нет. Там уже человек 30 ими вытиралось. Или 30 лет люди вытирались. Даже неприятно было брать эти полотенца. А шведы заявляют: «Вы их забрали». Да кому они нужны? В нашем клубе все имеют отличные полотенца, отличные условия. У нас все есть. Я не знаю, зачем нам это. Когда мы уезжали, никто никаких претензий не озвучивал.

Шведы сегодня приехали, а у них гамаш нет. Мы помогли соперникам, хотя в свете последних дней могли и не идти навстречу. Смешно было бы посмотреть, как они без гамаш играли бы, как и чем щитки перемотали бы. По законам мы могли и не давать, но выручили шведов.

— Удастся ли в такой же отменной форме подвести команду к воскресной встрече с немецким «Мюнхеном», у которого также необходимо брать реванш за выездное поражение?

— Игроки в немецкой команде приличного уровня. Уверен, подготовимся к «Мюнхену», постараемся найти слабые места в их игре. Однако напомню, что в составе будущего соперника пять, как я называю, олимпийских чемпионов. Пять игроков сборной Германии, которые в феврале каким-то чудом не выиграли золото Олимпийских игр. Это о чем-то да говорит. Более того, открою вам такой секрет: зарплатная ведомость «Ред Булл» — 12 миллионов евро в сезон. И эта информация в Германии не скрывается. А у нас все сокращается, экономится. Бюджеты уже ниже польского чемпионата. И счет в том матче 3:4 не должен вводить в заблуждение. В третьем периоде немецкая команда нас полностью переиграла, практически ничего не позволяли нам делать в атаке. Однако будем готовиться.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер "Юности" Михаил Захаров рассказал, как его команда смогла одолеть в Лиге чемпионов шведский "Мальмё", и дал комментарии о ситуации с пропажей...
 
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