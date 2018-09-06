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Трактор с прицепом хотел проскочить перед пассажирским поездом Брест — Коммунары, но не успел

07.09.2018 06:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Пассажирский поезд в Горецком районе столкнулся с трактором. Поезд и трактор получили механические повреждения. Люди не пострадали.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58639.php

Брест — Коммунары, но не успел" alt="Трактор с прицепом хотел проскочить перед пассажирским поездом Брест — Коммунары, но не успел">

ДТП произошло 6 сентября в 10.35 на перегоне Румино — Погодино, сообщил инспектор профилактики Могилевского ОВДТ Владимир Новиков. По предварительной информации, водитель трактора хотел проскочить перед пассажирским поездом Брест — Коммунары, но не успел.

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось — и поезд протаранил прицеп.

 
Теги: Брест
 
 
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Пассажирский поезд в Горецком районе столкнулся с трактором. Поезд и трактор получили механические повреждения. Люди не пострадали. ДТП произошло 6 сентября в 10.35...
 
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