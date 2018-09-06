|
Трактор с прицепом хотел проскочить перед пассажирским поездом Брест — Коммунары, но не успел
07.09.2018 06:50 — Разное | Виртуальный Брест
Пассажирский поезд в Горецком районе столкнулся с трактором. Поезд и трактор получили механические повреждения. Люди не пострадали.
Брест — Коммунары, но не успел" alt="Трактор с прицепом хотел проскочить перед пассажирским поездом Брест — Коммунары, но не успел">
ДТП произошло 6 сентября в 10.35 на перегоне Румино — Погодино, сообщил инспектор профилактики Могилевского ОВДТ Владимир Новиков. По предварительной информации, водитель трактора хотел проскочить перед пассажирским поездом Брест — Коммунары, но не успел.
Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось — и поезд протаранил прицеп.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пассажирский поезд в Горецком районе столкнулся с трактором. Поезд и трактор получили механические повреждения. Люди не пострадали. ДТП произошло 6 сентября в 10.35...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)