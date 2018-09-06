Пассажирский поезд в Горецком районе столкнулся с трактором. Поезд и трактор получили механические повреждения. Люди не пострадали.



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Брест — Коммунары, но не успел" alt="Трактор с прицепом хотел проскочить перед пассажирским поездом Брест — Коммунары, но не успел">



ДТП произошло 6 сентября в 10.35 на перегоне Румино — Погодино, сообщил инспектор профилактики Могилевского ОВДТ Владимир Новиков. По предварительной информации, водитель трактора хотел проскочить перед пассажирским поездом Брест — Коммунары, но не успел.

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось — и поезд протаранил прицеп.