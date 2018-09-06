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8 и 9 сентября в Бресте состоятся встречи с организаторами фестиваля “SPRAVA” и арт-пикника “FSP”

07.09.2018 06:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Агентство регионального развития “Дзедзіч” продолжает цикл лекций и встреч в рамках проекта “#999”. В ближайшие выходные в Брест приедут создатели и координаторы культурных проектов – Екатерина Аверкова (в субботу) и Денис Трусило (в воскресенье).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58638.php

8 и 9 сентября в Бресте состоятся встречи с организаторами фестиваля “SPRAVA” и арт-пикника “FSP”

Цель проекта – привнести новые идеи, создать публичную дискуссию по современным формам проведения уличных праздников.

8 сентября в обновленном офисе “Дзедзіча” с 14.00 пройдёт встреча с организаторкой фестиваля-взаимодействия с историческим и природным ландшафтом Беларуси средствами современного искусства и музыки – “SPRAVA” – Екатериной Аверковой, которая расскажет про свой опыт организации больших мероприятий.

Фестиваль SPRAVA собирает сообщество архитекторов, историков, художников, ремесленников, музыкантов и посетителей (местных жителей и приезжих) для создания нового культурного пространства вокруг Черейского озера (Витебская область). Этим летом прошел уже второй, как его назвали сами организаторы – “фестиваль место”. Подробнее о фестивале на сайте –spravafestival.by

9 сентября состоится встреча с Денисом Трусило, основателем и продюсером арт-пикника в Минске “Freaky Summer Party”. Он расскажет, как продвигать культурные мероприятия, сколько денег можно потратить на рекламу и конечно же ответит на вопросы слушателей. Начало в 14.00.

Freaky Summer Party – это атмосферный летний арт-пикник. Коктейли из игр, современного искусства, воркшопы, трендовая музыка и медийные эксперименты. Проводится он в Минске, на территории парка Победы. Подробнее на сайте artpicnic.by.

*Встречи будут интересны для организаторов всевозможных мероприятий, и тех людей, которые заинтересованы в формировании культурной среды Бреста.

После лекций будет организована публичная дискуссия по современным формам проведения уличных праздников. Поиск новых подходов к организации культурных мероприятий, обсуждение предложений по формату и программе уличных мероприятий, по темам, достойных освещения во время празднования 1000-летия Бреста.

Чтобы попасть на встречи, нужно заполнить заявку – https://goo.gl/forms/EaTlc7WD3mVAHOHZ2.

Адрес: Брест, Маяковского, 46.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Агентство регионального развития “Дзедзіч” продолжает цикл лекций и встреч в рамках проекта “#999”. В ближайшие выходные в Брест приедут создатели и координаторы...
 
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