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В Минске открылась новая радиостанция

07.09.2018 05:35 — Разное | Myfin  
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В Минске открылась новая радиостанция

А по будням с 7:00 до 10:00 на «Авторадио» вас ждет утреннее Rock&Roll шоу, ведущими которого стали Дмитрий Шунин и Дмитрий Александров.

Планируется, что в скором будущем «Авторадио» начнет вещание и в других городах Беларуси, а пока радиостанцию можно слушать в Минске на частоте 98,0 FM, или в интернете в любой точке планеты. У радиостанции уже есть официальный сайт, avtoradio.by (www.avtoradio.by ), и мобильные приложения которые можно скачать в AppStore и Play Market.

Также стоит отметить, что «Авторадио» не является франшизой одноименной российской радиостанции, а осуществляет собственное вещание. Все программы «Авторадио» создаются в Беларуси.

«Авторадио» - только рок!

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске начала вещание новая радиостанция. На частоте 98,0 FM в эфир вышло Авторадио .
 
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