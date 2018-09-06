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В Минске открылась новая радиостанция
А по будням с 7:00 до 10:00 на «Авторадио» вас ждет утреннее Rock&Roll шоу, ведущими которого стали Дмитрий Шунин и Дмитрий Александров.
Планируется, что в скором будущем «Авторадио» начнет вещание и в других городах Беларуси, а пока радиостанцию можно слушать в Минске на частоте 98,0 FM, или в интернете в любой точке планеты. У радиостанции уже есть официальный сайт, avtoradio.by (
Также стоит отметить, что «Авторадио» не является франшизой одноименной российской радиостанции, а осуществляет собственное вещание. Все программы «Авторадио» создаются в Беларуси.
«Авторадио» - только рок!
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В Минске начала вещание новая радиостанция. На частоте 98,0 FM в эфир вышло Авторадио .
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