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В финале US Open Серена Уильямс сыграет против обидчицы Арины Соболенко
Американка Серена Уильямс и японка Наоми Осака вышли в финал одиночного женского разряда US Open.
Уильямс без проблем обыграла латвийскую теннисистку Анастасию Севастову - 6:3, 6:0.
В свою очередь, Осака одолела прошлогоднюю финалистку Мэдисон Киз из США - 6:2, 6:4.
Примечательно, что на этом турнире 20-летняя японка проиграла лишь один сет. Достойное сопротивление в 1/8 финала оказала белоруска Арина Соболенко. Тот матч завершился со счетом 6:3, 2:6, 6:4 в пользу Осаки.
Финал состоится в субботу в 23.00.
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Американка Серена Уильямс и японка Наоми Осака вышли в финал одиночного женского разряда US Open.
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