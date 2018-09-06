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В финале US Open Серена Уильямс сыграет против обидчицы Арины Соболенко

07.09.2018 07:02 — Разное | Tut.by  
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Американка Серена Уильямс и японка Наоми Осака вышли в финал одиночного женского разряда US Open.


Серена Уильямс. Фото: twitter.com/WTA

Уильямс без проблем обыграла латвийскую теннисистку Анастасию Севастову - 6:3, 6:0.

В свою очередь, Осака одолела прошлогоднюю финалистку Мэдисон Киз из США - 6:2, 6:4.

Примечательно, что на этом турнире 20-летняя японка проиграла лишь один сет. Достойное сопротивление в 1/8 финала оказала белоруска Арина Соболенко. Тот матч завершился со счетом 6:3, 2:6, 6:4 в пользу Осаки.

Финал состоится в субботу в 23.00.

 
 
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Американка Серена Уильямс и японка Наоми Осака вышли в финал одиночного женского разряда US Open.
 
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