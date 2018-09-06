﻿ Картошка подешевела до 30 копеек, а свинина подорожала на 1,5 рубля. Что почем на Комаровке. 21.by
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Картошка подешевела до 30 копеек, а свинина подорожала на 1,5 рубля. Что почем на Комаровке

07.09.2018 07:00 — Разное | Tut.by  
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На этой неделе одной из самых актуальных тем стали выросшие цены на мясо. На Комаровском рынке подорожала и свинина, и курица. Из сезонных новинок — на прилавках появилась клюква. В некоторых местах цена на картошку упала до минимума. Как ни странно, но снова подешевели персики. На рядах опять продают боровики и подосиновики, правда, цены кусаются. FINANCE.TUT.BY узнал, что и почем сейчас на Комаровском рынке, а также сколько овощей, фруктов и ягод можно купить на 10 рублей.


На мясных рядах цены действительно слегка подросли.

— Шею и филей отдаю по 12 рублей. Окорок — по 8,5. Пастрома стоит 16, отдаю по 13−14, — рассказывает продавец свинины. — Цены на мясо за последнее время выросли. Была закупка свинины у нас 5,8 рубля за килограмм, теперь 6,6. И поставщики сказали, что это не предел. Говорят, что комбикорма подорожали. А так это или нет мы не знаем. Но рост закупки очевиден.


— В магазине свиная шея вообще по 14 с копейками лежит, фарш по 10−12 рублей продают, — включилась в разговор еще одна продавец. — Подорожало мясо буквально за 2 дня.

— Цены поднялись на самом деле раньше, а не сейчас, — возразила продавец свинины. — Просто в магазинах были запасы, которые продавали по старым ценам. А сейчас новый завоз.

На то, что закупочные цены на свинину сильно увеличились, пожаловались и другие продавцы.

— У нас закупка на 1,2 рубля выросла, то есть 100 кило свинины на 120 рублей. Отдаем все на 2−3 рубля дешевле, чем на ценниках. И люди все равно говорят, что дорого.


— Мясо на закупке подорожало очень сильно на 1,5 рубля, — констатировала еще одна продавец свинины.

Для покупателей пока цены заметно не поднялись. По крайней мере в сравнение с прошлым месяцем. Окорок стоит 8−9 рублей, лопатка — 8, грудинка — 9, вырезка 12−15, а кое-где даже по 10. Кроме того, многие продавцы готовы существенно уступать в цене.

Продавцы говядины говорят, что это мясо цены не поднялись. А вот на птицу выросли.

— Куриная грудка подорожала на 10 копеек. Была 4,99 рубля, сейчас 5,09. Тушки куриные сильно подорожали. Были по 3 рубля, теперь по 4. А полуфабрикаты где-то 10−20 копеек в цене прибавили. Некоторое, к примеру, на бедро вообще не подорожали, — рассказывает продавец.


На сезонном рынке сильных ценовых взлетов за последнюю неделю не произошло. А вот персики, как ни странно, подешевели вдвое. Теперь во многих местах их продают по 1,5 — 2 рубля. Кстати, по такой же цене можно найти и инжирные персики.


В одном месте мы нашли последнюю чернику — помятую и подвявшую. Пол литровый стакан продавец отдает за 2 рубля. Килограмм выходит за 6.


Уже во всю продают клюкву. Цена за кило - 6,5−7,5 рубля.


Еще из лесных даров на прилавках появились боровики по 20 рублей за килограмм и крупные подосиновики по 10 рублей.


Снизились цены на арбузы и дыни. Полосатые ягоды продают по 60 копеек за кило, а торпеды и колхозницы по 1 — 1,5 рубля.

Ряды по-прежнему завалены малиной. Цена на эти ягоды начинается от 3 рублей за килограмм. Есть еще и клубника по 10−12 рублей.


На рядах с овощами заметнее всего подешевела картошка. Кило продают по 30 копеек.


Огурцы можно найти по цене от 59 копеек. Самые дорогие корнишоны, их продают по 3 рубля за кило. Помидоры стоят от 79 копеек, перцы от рубля, но это нестандарт. Крупные продают от 1,5 рубля.

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Мы узнали, что и почем сейчас на Комаровском рынке, а также сколько овощей, фруктов и ягод можно купить на 10 рублей.
 
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