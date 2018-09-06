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Семейство Hyundai i30: первая модернизация. Автомобили обзавелись новым 1,6-литровым турбодизелем

07.09.2018 07:21 — Разное | Tut.by  
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Новый Hyundai i30 дебютировал лишь два года назад, однако в корейской компании уже подготовили для него первый пакет обновок.


Начиная с 2019 модельного года хэтчбек, лифтбек и универсал i30 с бензиновыми моторами получат сажевый фильтр для снижения токсичности выхлопа. Во-вторых, под капотом машин прописался новый дизельный мотор серии Smartstream (на соплатформенном Kia Ceed третьего поколения он известен под индексом U3). 1,6-литровая «четверка» доступна с тремя вариантами мощности — 96, 116 и 136 лошадиных сил. Для соответствия нормам более жесткой фазы стандарта Euro 6 (6d-Temp) дизель оснащается мочевинной системой нейтрализации выхлопных газов.


Базовый 96-сильный вариант дизеля на i30 сочетается исключительно с 6-ступенчатой «механикой» и расходует в среднем по паспорту 3,8−3,9 л/100 км. В пару более мощным версиям полагается также 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.


Вместе с новым дизелем хэтчбеки и универсалы i30 получили незначительное изменение в облике — это передний бампер от «пятидверки» i30 Fastback. Доступны новые цвета кузова, а в салоне появилась модернизированная мультимедиа-система с 8-дюймовым тачскрином, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и голосовым управлением.

 
 
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Новый Hyundai i30 дебютировал лишь два года назад, однако в корейской компании уже подготовили для него первый пакет обновок.
 
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