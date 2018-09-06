ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На дне. Моются на работе и у знакомых, ставят биотуалет в комнате - жизнь в минской коммуналке

07.09.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске на улице Пуховичской есть два дома — 5 и 13 — с коммунальными квартирами. Оба были построены в 50-х годах прошлого века. На площадке по две общих двери, за каждой из них — еще по шесть, не считая общей кухни и туалета. В длинных коридорах под затекшими от сырости потолками сушится белье. В этих коммуналках, говорят жильцы, никогда не было горячей воды и душевых. Люди выживают как могут: моются на работе, у друзей, ездят к родителям. Самые отчаянные втиснули в девятиметровых комнатках душевую кабину в один ряд с обеденным столом, самые ранимые и деликатные — поставили биотуалет.


Самый страх — на кухне

Зинаида Петровна сорок лет живет в коммуналке на Пуховичской, 5, в третьем подъезде. В 17-метровой комнате на первом этаже, где они с мужем вырастили троих детей, поместилась только самая необходимая мебель — диван, шкаф, обеденный стол и кресло.


Общий коридор на первом этаже. Подтеки на стене тут не высыхают. Жильцы говорят, что это текут трубы

Слева от входа — умывальник. За ним, прямо по стояку, сочится ржавая вода.


Умывальник есть в каждой комнате. Тут умываются, моют посуду, стирают

— И день, и ночь течет эта труба, — говорит Зинаида Петровна. — С верхних этажей кто постирается или умоется — тут же все льется ко мне. В полу у нас дырка и дальше вода течет неизвестно куда. Из-за этого в комнате стоит сырость. На кухне вообще страх — все обросло плесенью.


Общая кухня

Жильцы, говорит Зинаида Петровна, не раз красили стены в кухне, но плесень проявлялась снова.

— Все вообще погнило, посмотрите, — говорит хозяйка и обводит взглядом кухню.


Все комнаты в коммунальной квартире приватизированы, у каждого владельца свой счетчик электроэнергии. Но они, по словам жильцов, нигде не зарегистрированы. Как начисляется оплата за электроэнергию, люди не понимают.


Комната Зинаиды Петровны

«Ребенка в туалет не пускаем»

На втором этаже так же сыро, как и на первом. Пару лет назад Людмила с мужем купили в этой коммуналке две комнаты для дочери.


— Она тогда училась в Минске. Купили это жилье с зимы на весну и осенью, когда пришла сырость, обнаружили все «прелести». Из-за этой сырости постоянно болеет наша внучка. Каждый месяц по два раза на больничном.


Чтобы хоть немного упростить жизнь дочке, родители купили ей душевую кабину. Правда, подключить ее им не разрешили: слишком изношенные коммуникации могут не выдержать нагрузки.


— Чтобы искупать ребенка, дочка приезжает к нам в Бобруйск, — рассказывает Людмила. — В туалете вообще беда. Мы хотели его сами сделать, потому что трубы текут постоянно. Но сантехники не берутся их чинить и объясняют это тем, что если затронуть трубу — рассыпается. Унитаз хотели заменить — нельзя. Сказали, что труба старая, ни к одному современному унитазу не подойдет. В стене за бочком — дырка, из нее уже вываливались крысы. Мы туда решетку поставили, чтобы никто оттуда не вышел. Дочка сюда внучку не пускает — поставила ей в комнате биотуалет.


Туалет на втором этаже

Вы поймите, здесь живут нормальные люди, не бомжи. Но коммуникации здесь такие, что ничего нового поставить нельзя. Мы просим: сделайте нам хотя бы трубы, мы же на капремонт отчисляем деньги. Но все безрезультатно.


Общая кухня

Вопрос с плесенью в комнате Людмиле все же удалось решить.

— Написали в Администрацию президента, оттуда пришло распоряжение на Октябрьский исполком и нам помогли — сделали термошубу. Стало лучше, конечно.

Детей купают на журнальном столике, ужинают без света

Катя с мужем и двумя малышами живет на четвертом этаже в 9-метровой комнате. Между диваном и детской кроваткой всего лишь узенький проход. За кроваткой — многофункциональный журнальный столик. Не в том смысле, что с какими-то наворотами. Просто за ним можно не только есть или, скажем, работать. Этот стол служит подставкой под ванночку, в которой Катя купает детей. Воду молодая мама греет на плите в общей кухне.


— Если самим нужно ополоснуться, то ставим ванночку на пол. Но это, конечно, не дело. В основном Сергей моется на работе на «Керамине», а я езжу к сестре.

На стесненные условия семья не жалуется. Главная проблема — не теснота, а плесень, уверяют молодые родители и показывают стену возле окна: черную, с отставшими обоями. В комнате настолько сыро и жарко, что нечем дышать. И это при том, уверяют Катя и Сергей, что окно открыто круглосуточно.


— Два раза приходили к нам из ЖЭСа, сфотографировали грибок и ушли. Четыре месяца тишина. Потом пригнали кран и замазали снаружи швы на фасаде только на нашем этаже.

Эту комнату Сергею подарила сестра, когда он в 2000 году вернулся из армии. Он женился, завел детей. Как будет дальше решать жилищный вопрос, пока не знает.

— Этот дом уже не раз обещали снести, но так и не тронули. Говорят: нормальное жилье, жить можно. Коммуналка у нас — 70 рублей в месяц. За что? За электричество вообще непонятно как платим. Счетчики есть, но показания никто не снимает, начисляют как попало.


Плесень в комнате родителей Владимира

На одном этаже с Катей и Сергеем живет Владимир. Молодой человек здесь родился и вырос. У него своя отдельная комната, у родителей — своя. И везде сырость, плесень.

— В туалете вообще страх: дождь идет — и все течет. В кухне вытяжки не тянут, все обросло плесенью. Мама писала письма даже в Администрацию президента, но толку не добилась. И беда здесь не только с сыростью, но и отсутствием света. Электрический чайник ставишь воду кипятить — выбивает счетчик. Как только зима начинается, свет на полдома вырубается: люди начинают включать обогреватели, потому что невыносимо холодно. Приходишь с работы домой — и ужинаешь с фонариком или свечкой. Вот так вот и живем…


Дом № 5 на Пуховичской, говорят жильцы, был признан аварийным в 2008 году, потом — в 2016-м. Жильцов, у которых были подтверждающие документы, дома не застали, было еще рабочее время. Но факт аварийности и так был очевиден — в первом подъезде окна первого и второго этажей скреплены металлическими решетками. Не для красоты же.


Одна маленькая победа


В доме № 13, который также состоит из коммунальных квартир, история с плесенью, сыростью и перебоями со светом повторяется. Жильцы говорят о том же, словно под копирку.


Комната Виктории

Единственное светлое пятно в этой истории — коммуналки на четвертом этаже в первом подъезде. Там всего трое жильцов, которым удалось, казалось бы, невозможное — сделать ремонт на общей кухне и в туалете.


Общая кухня


— Мы скинулись, купили новые плиты, заказали кухню, — рассказала Виктория. — Была проблема с газом, была утечка. Специалист немного что-то подправил и сказал, что нужно менять всю систему. Это можно сделать лишь в рамках капремонта, которого никогда не было и, наверное, уже и не будет…


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 114
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В наше время сохранились еще коммуналки, в которых нет душа и горячей воды, а детей купают на журнальном столике.
 
Новости дня
Новости разные
 
И вновь с протянутой рукой: Беларусь надеется получить от России $1 млрд для рефинансирования госдолга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Герой працы
Новости Ветки
Лоевский край
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика