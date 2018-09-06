Куда пойти в День города: программа мероприятий на выходные в Минске и не только

В эти выходные столица отмечает День города и приглашает на международные, республиканские и общегородские мероприятия — полную программу можно найти здесь . AFISHA.TUT.BY рекомендует не засиживаться дома, когда в Минске столько бесплатных развлечений. Как провести свободное время — выбирайте в новом гиде выходного дня.



Фото: МЧС

Когда: 8 сентября, 10.00 Где: Дворец спорта , пр-т Победителей, 4 Сколько: бесплатно

В поисках эффектных зрелищ можно пройтись к площадке у Дворца Спорта, где соберутся настоящие мужчины — пожарники. Третий год подряд самые сильные спасатели из всех уголков страны соревнуются за звание лучших, в том числе и со спасателями из Эстонии, Латвии, России, Польши и Украины. В эту субботу участники будут проходить комплекс силовых и скоростных нагрузок, которые необходимо выполнить за минимальное количество времени в полном снаряжении пожарного-спасателя. Весит такой комплект около 30 килограммов. Так что выступление обещает быть ярким.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дарья Бурякина

Когда: 8 сентября, 11.00 Где: Дворец спорта , пр-т Победителей, 4 Сколько: бесплатно

Еще одному порцию экстрима можно получить от знаменитых силачей из 5-ти стран. Развлечения продолжатся на площадке у Дворца спорта. Здесь пройдет уже ставший традиционным турнир «Minsk open cup — 2018. Даже для тех, кто видел подобного рода шоу, рекомендуем его не пропускать, ведь каждый раз такие состязания захватывают дух и вызывают новые эмоции. Основные упражнения уже известны многим поклонникам силового экстрима, а фишкой мероприятия в этом году станет трек-пулл грузового автомобиля весом 11 тонн.

Музыкальный бонус Во второй половине дня у Дворца спорта пройдет молодежный оpen-аir, где выступят исполнители разных жанров и направлений: рока, поп-рока, электронной музыки и других.

Кстати, для тех, кто любит спортивные мероприятия, предлагаем посмотреть подробную программу и схему.

Проект «Минск — город красоты»



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 8 сентября, 11.50 Где: Верхний город , пл. Свободы, 23А Сколько: бесплатно

В погоне за красотой можно отправиться в Верхний город. На площадке возле минской ратуши состоится праздник моды, стиля и творчества «Минск — город красоты». Он пройдет в преддверии Всемирного дня красоты, который отмечается 9 сентября. В 11.50 на главной сцене начнутся показы одежды от белорусских дизайнеров. Даже если вы далеки от моды, приходите посмотреть на девушек — наряды будут демонстрировать самые красивые — финалистки Мисс Беларусь 2018.



Фото: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

Когда: 8 сентября, с 12.00 до 18.00 Где: во дворике Чапаева, 3 Сколько: бесплатно

Перекусить можно будет в уютном дворике на Чапаева, 3, где состоятся сразу два мероприятия: второй фестиваль здорового питания «Slow Food Fest 2018» и день открытых дверей молодежного бизнес-инкубатора. Желающие смогут принять участие в различных мастер-классах по поддержанию тела в отличной форме (фитнес, фэйсбилдинг), и в мастер-классах по приготовлению здоровой пищи. Например, узнаете, как правильно приготовить бабку и лепить пельмени. Ну и какой же Slow Food без дегустаций: драники, равиоле, вареники, тушеные овощи, шашлык из мяса и овощей, соусы, фалафели, сыры, пряники, шоколад, домашние пироги — налетай!

Когда: 8 сентября, 10.00 Где: Лида Сколько: на площадку гала-концерта — 30 рублей. В день фестиваля стоимость билетов 35 рублей Купить билет

Да, это не в Минске, но вырваться в Лиду в эти выходные имеет смысл. По крайней мере потому, что именно здесь будет зажигать группировка «Ленинград», которая впервые за несколько лет порадует белорусов открытым форматом выступления. Но и это еще не все. На главной сцене выступят рок-группы из Беларуси, России и Украины: ЧуVство Полета, Nizkiz, Animal Джаz, Воплі Відоплясова. Для любителей фестивального движения предусмотрены обширный фудкорт, ярмарка ремесленников и луна-парк, городской фотоквест с призами и другие активности.

Когда: 8 сентября, c 12.00 до 20.00 Где: Центральный ботанический сад НАН Беларуси, пл. Калинина Сколько: 7 рублей (льготный 4 рубля, дети от 2-х до 6 лет — 2 рубля) Купить билет

Когда еще вы сможете безнаказанно копать на территории Ботанического сада? В эту субботу это можно будет сделать в археологической зоне. А еще научный фестиваль соберет 11 площадок, разделенных по наполнению и по расположению, рассчитанных на посетителей различных возрастов и интересов. Приедут четыре школы робототехники с демонстрациями и мастер-классами — роботы даже будут драться. И, конечно, пройдут познавательные лекции. Для тех, кто проголодается, организован фудкорт.





Когда: 8 сентября, 13.00 Где: Национальный художественный музей , ул. Ленина, 20 Сколько: специальная цена билета в праздничные выходные 8 и 9 сентября — взрослый 7 рублей; школьный, студенческий — 3 рубля

В рамках празднования дня города в Национальном художественном музее пройдет ежегодная акция — минчан ждет обширная двухдневная программа и, что самое приятное, билеты по специальной (праздничной) цене. На этот раз встреча будет посвящена урокам авангарда. Речь пойдет об экспериментах, которые оказали серьезное влияние на развитие всей визуальной культуры. Художники XX века изучали возможности формы и цвета, утратив интерес к изображению простых, понятных и, главное, реальных объектов. В рамках «Вераснёвай ночы» музей раскроет некоторые грани этого сложного и интересного периода в искусстве, задействовав слово, звук, свет и движение.

Бонус от «исторического» 8 сентября Музей истории города Минска приглашает на музейно-городской пост-мета-квест по Койдановской-Революционной «Аднойчы ў горадзе М.»





Когда: 8 сентября с 15.00 Где: площадки Верхнего города Сколько: бесплатно

Каждую субботу Верхний город по-европейски оживает и обрастает уличными музыкантами и танцами. В эти выходные на «Пешеходке» совершенно бесплатно будет зажигать группа Re1ikt. Музыканты сочетают современные течения с традиционным белорусским песенным фольклором, делая его актуальным для слушателей, которые ищут в музыке что-то новое. Коллектив использует редкие духовые инструменты, а также необычные гитарные эффекты. Концерт талантливых ребят пройдет в Каретном дворике (ул. Кирилла и Мефодия, 8) в 20.30. Остальное расписание смотрите тут .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: 8 сентября, 14.00, 17.00 Где: Минская городская ратуша , пл. Свободы, 2а Сколько: 4 рубля — для взрослых, 2 — для студентов, 1,5 — для школьников

Чуть позже в городской ратуше состоятся показы документальных фильмов о Минске. Расширить кругозор и узнать историю столицы можно будет именно здесь. Программа подготовлена совместно со старейшим создателем документальных фильмов в Беларуси — студией документального кино «Летопись» Национальной киностудии «Беларусьфильм». Будут демонстрироваться фильмы 1990−2000-х годов: «Здравствуй, столица», «Счастье одинокого баяниста», «Гораду і свету», «Верхний город. Записки современника о Минске», «Минский трамвай» и другие.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Когда: 8 и 9 сентября, начало в 11.00 Где: на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова Сколько: бесплатно

Тем временем вспоминать важные события истории Беларуси и Минска в частности будут в зеленой зоне на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова. Традиционно пройдет международный фестиваль исторической реконструкции «Мiнск старажытны». 8 сентября мероприятие начнется в 11.00 и продлится до позднего вечера. 9 сентября — с 11.00 до 17.00. Кроме реконструкции Средних веков, в этом году гости фестиваля смогут увидеть показательное выступление клубов, занимающихся реконструкцией дружин времен Полоцкого Княжества, Римской Империи, событий 1812 года, Первой и Второй мировых войн. Вечером запланирован концерт.





Когда: 8 и 9 сентября, 23.00 Где: Дворец спорта , пр-т Победителей, 4 Сколько: бесплатно

Музыкальное пиротехническое фейерверк-шоу прогремит в День города у Дворца спорта в 23.00. Кроме того, фейерверки, правда, не такие масштабные, увидят гости молодежного фестиваля, который состоится 8 сентября в парке экстремальных видов спорта (ул. Столетова, 1), а также 9 сентября по завершении праздника «День танкиста» — в парке Победы.





Когда: 9 сентября, 09.00 Где: старт у Дворца Спорта Сколько: бесплатно

Во время марафона прилив адреналина испытывают не только сами спортсмены, но и зрители. Поэтому если даже вы не участвуете в забеге, приходите просто поболеть за других. Тем более, что таким Минск бывает только раз в году — на проспекте Победителей, проспекте Независимости, у Обелиска Победы и вокруг главных достопримечательностей будет царить атмосфера праздника, движение автомобилей остановят и минчане смогут вдоволь насладиться красотой своего города. А для тех, кто бежит, согласитесь, когда еще выдастся возможность сделать разминку прямо посреди центрального проспекта.





Когда: 9 сентября, 14.00 Где: Парк Победы , пр-т Победителей Сколько: бесплатно

Для самых активных найдутся развлечения и на воскресный день — «День танкиста» развернется в Парке Победы. Организаторы готовят большую игровую зону, еду и напитки на фудкорте, а еще арт-объекты и фотозоны, детскую площадку и огромное количество развлечений. На сцене выступят IOWA, Бумбокс, Танцы Минус, а завершится мероприятие не менее эффектно — фейерверком.

Бонус: кстати, еще один «День Танкиста» по традиции пройдет на Линии Сталина 8 сентября. Но ничего общего с Парком Победы он не имеет.





Когда: 9 сентября, 11.30 Где: Верхний город , пл. Свободы, 23А Сколько: бесплатно

Пиццу всем! С 11.30 до 22.00 в Верхнем городе пройдет «Праздник дружбы Италия — Беларусь». На главной сцене появятся итальянские и белорусские артисты, хедлайнер праздника Мэттью Ли — известный итальянский пианист и исполнитель. Программу дополнят выступления, которые пройдут также на площади и в павильонах: артисты на ходулях, представление-победитель фестиваля уличных театров «Катастрофа-шоу», пицца-шоу из Неаполя, показ фильма «Итало» Алессии Скарсо с Марко Боччи в главной роли. На фудкорте разместятся рестораны с итальянской кухней — посетители смогут попробовать аутентичные блюда итальянских регионов, продегустировать пиццу и мороженое, а также насладиться итальянским кофе.

Когда: каждый день по 6 октября, пн-вс 10.00−20.00 Где: пр-т Независимости, 11 Сколько: вход по билету на выставки (около 5 рублей)

И напоследок, если вы еще не в курсе, в Минске стартовал месяц фотографии — это 18 выставок фотографов и фотоколлективов из 10 стран на семи столичных площадках. Основная экспозиция раположится в новом пространстве «Галереи Ў» на Октябрьской.

Поэтому, если хотите держать себя в интеллектуальном тонусе, рекомендуем не пропустить новые проекты из разных уголков земли, неожиданные концепции и именитых гостей в столице.

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