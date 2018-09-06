БССР и Беларусь: стоимость жизни с разницей в 50 лет



Автоматы с газировкой. Фото yalta.citifox.ru

О проекте

Фраза: «А в наше время…» уже давно стала расхожей. Ее произносят и пожилые люди, и наши сверстники, и даже недавние школьники! Всегда интересно сравнивать реалии нынешнего времени с теми, в которых люди жили 10, 20 и более лет назад.

Проект «Тогда – Сейчас» посвящен именно этому: мы будем сравнивать, что и сколько стоило в советские времена и сколько стоит сейчас. В первом материале мы сравним стоимость жизни в БССР 70-х годов со стоимостью жизни в наши дни.

Интересно «откатить» лет на 45-50 назад, в 1970-1975 годы и взглянуть, например, на автоматы с газировкой по 1 и 3 копейки, или на ту самую желанную «копейку» производства Волжского автомобильного завода. А потом сравнить, что и сколько мог белорус купить тогда за свою зарплату и может купить сейчас.





ВАЗ-2101

Немного экономики

Напомним для начала, что в 70-х годах, несмотря на начавшийся застой в экономике, еще довольно стабильной оставалась финансовая система. В 1970 году в госбюджете Белорусской ССР доходы составили 3,5 млрд рублей, а расходы – 3,3 млрд, то есть доходная часть бюджета превышала расходную.





Деньги времен СССР

В начале 70-х годов из-за мирового энергетического кризиса подскочили цены на энергоносители на западных рынках. И доходы от поставок советской нефти и нефтепродуктов позволили отсрочить кризис. В 1971-1984 годах такая прибыль составила около $176 млрд.

Однако в 70-е уже началось падение реальных доходов населения. Их повышали за счет увеличения зарплаты. И рост денежных доходов стал опережать рост производства товаров и услуг. Денежная масса за 70-е годы увеличилась примерно втрое, а производство потребительских товаров и услуг только в два раза.





Бочковое пиво и квас продавали на улицах

Деньги копили в сберкассах, и в жизнь вошел «дефицит»

Поэтому все больше денег население размещало в сберкассах. А товарные запасы составляли 35-40% от денежных вкладов, и приобрести необходимые товары было сложно. Возникла ситуация с так называемым отложенным спросом и вошедшими в жизнь понятиями «дефицит» и «достать по блату». Острым был и квартирный вопрос.





Очередь в магазине

Зарплата и доходы

В БССР, по оценкам экономистов, уровень жизни в целом был ниже, чем в среднем по СССР, в том числе средняя зарплата, выплаты из общесоюзных фондов потребления. Средняя зарплата в месяц была около 170 рублей у рабочих и служащих, и около 150 у занятых в сельском хозяйстве.

Если верить статистике, расходы домохозяйств на душу населения в СССР в 1970 году в среднем составляли 843,8 долларов (43-е место в мире) и были на уровне расходов домохозяйств на Виргинских островах (875,9 долларов) и Барбадосе (811,1 долларов). Они были выше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (529 долларов) на 315 долларов, в том числе выше чем на душу населения в Польше (545,1 долларов), Турции (488,7 долларов), но меньше, чем в Финляндии (1 337 долларов), Японии (949,3 долларов).

Зарплаты некоторых категорий работников:

65–130 рублей зарплата молодого специалиста

80 рублей - медсестры

150 рублей - инженера

300 рублей - подполковника Вооруженных Сил

450 рублей - первого секретаря обкома партии

600 рублей - министра.

Стипендия в институте (вузе) была 40 рублей (повышенная 45 рублей). Пенсия в начале 70-х была около 40 рублей.

Средняя зарплата по СССР - 200 рублей.

Что и сколько можно было купить на зарплату?

Исходя из среднего значения, можно посчитать, что на зарплату можно было купить около 12500 буханок хлеба, или 625 литров молока, или 20000 кг картофеля, или около 1100 кг мяса (свинины), или 20000 порций мороженого.

Или 660 литров бензина.





Пакет молока

Обед в столовой или ресторане стоил в пределах 1-3 рубля.