"Я, если честно, сам ничего не понял. Надо было спросить у них.





"Мальме" сам был удивлен этой информации. Сколько мы ездим по Европе, не вспомню ни одной претензии от гостиниц. Но там такие были полотенца, что у вас (обращение к журналистам — прим. pressball.by) дома подобных нет. Такое чувство, что ими человек 30 воспользовалось. Было неприятно их трогать. Кому они такие нужны? У нас в клубе отличные условия. Это вопрос к ним.





Когда мы выезжали из гостиницы, то к нам никаких претензий не было. Может, бомжи своровали или эмигранты", — подытожил легендарный коуч "Юности.



