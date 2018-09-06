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Михаил Захаров: полотенца "Мальме" неприятно трогать, кому они нужны? Такое чувство, что ими человек 30 пользовалось

07.09.2018 07:42 — Разное | Партизан  
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Главный тренер "Юности" Михаил Захаров высказал мнение о ситуации, сложившейся после выездного матча с "Мальме". Принимающая сторона обвинила минчан в воровстве полотенец и чайника.

"Я, если честно, сам ничего не понял. Надо было спросить у них. 

"Мальме" сам был удивлен этой информации. Сколько мы ездим по Европе, не вспомню ни одной претензии от гостиниц. Но там такие были полотенца, что у вас (обращение к журналистам — прим. pressball.by) дома подобных нет. Такое чувство, что ими человек 30 воспользовалось. Было неприятно их трогать. Кому они такие нужны? У нас в клубе отличные условия. Это вопрос к ним. 

Когда мы выезжали из гостиницы, то к нам никаких претензий не было. Может, бомжи своровали или эмигранты", — подытожил легендарный коуч "Юности.

 
 
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Главный тренер "Юности" Михаил Захаров высказал мнение о ситуации, сложившейся после выездного матча с "Мальме". Принимающая сторона обвинила минчан в воровстве...
 
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