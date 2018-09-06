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У нас — бизнесменов, у них — чиновников: таджикских чиновников обязали благоустроить свою малую родину

07.09.2018 07:39 — Разное | Партизан  
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Таджикским чиновникам порекомендовали на свои средства отремонтировать дороги, школы и больницы на малой родине. Госслужащие могут благоустроить родные места в силу своих возможностей, сказал Радио Озоди пресс-секретарь президента Таджикистана Абдуфаттох Шарифзода.

Мэр Худжанда Маъруф Мухаммадзода на собственные деньги отремонтировал спортзал «родной» средней школы N 16. Один из сотрудников мэрии сказал, что инициатива главы города была поддержана местными чиновниками. Но вопрос, сколько средств было потрачено мэром Худжанда на ремонт спортзала, остался без ответа.

На днях стало известно, что парк «Молодежное озеро» в Душанбе реконструирован за счет личных средств премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода.

«Парк создан в 1940 году, с течением времени эта территория, аттракционы и другое детское развлекательное оборудование и аппараты пришли в негодное состояние и нуждались в полном обновлении», сообщила пресс-служба главы государства. Сумма, потраченная на реконструкцию парка, не известна.

Ранее премьер-министр за личные средства отремонтировал дороги в родном джамоате Хистеварз Бободжонгафуровского района.

Давлатбиби Раджабова, глава Ванчского района ГБАО сообщила, что местные чиновники на свои личные средства ремонтируют школы и медпункты. По ее словам, чиновниками совместно с предпринимателями в райцентре был установлен памятник основателю таджикского государства Исмоили Сомони.


Но откуда у госслужащих деньги на ремонт дорог, школ и больниц, когда зарплата у них составляет 1,5 - 2 тыс сомони ($155-205), задают вопрос эксперты. Информация о доходах таджикских чиновников раскрывается в отдельных случаях, в целом эти данные находятся для простых граждан «за семью печатями», отмечается в статье.

Раньше некоторые предприниматели жаловались, что власти заставляют их финансировать так называемые благотворительные мероприятия и выделить средства на строительство важных объектов, вследствие чего многие из них обанкротились.

Напомним, в апреле прошлого года пресс-служба мэрии Душанбе сообщила, что руководители 80-ти госучреждений столицы решили построить за счет своих доходов новые детские спортивные и игровые площадки.

Как это похоже на белорусскую ситуацию! Не правда ли?!

 
 
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Таджикским чиновникам порекомендовали на свои средства отремонтировать дороги, школы и больницы на малой родине. Госслужащие могут благоустроить родные места в...
 
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