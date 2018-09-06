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Cтрашная цифра! В Беларуси за год у родителей забрали более 3,5 тыс. детей
В Беларуси в 2017 году численность детей, родители которых были лишены родительских прав, составила 3531 человека.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Беларуси в ежегодник «Дети и молодежь Республики Беларусь, 2018».
Численность лиц, лишенных родительских в возрасте до 31 года, составила 793 человека.
Среди лишенных родительских прав 371 был мужчиной, женщиной – 422.
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В Беларуси в 2017 году численность детей, родители которых были лишены родительских прав, составила 3531 человека.
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